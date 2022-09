Pearl, Martin Scorsese: "È talmente inquietante che ho avuto difficoltà ad addormentarmi dopo"

Martin Scorsese ha visto l'horror di Ti West Pearl ed è stato talmente turbato dalla visione disturbante da aver avuto difficoltà ad addormentarsi la sera.

Pearl: Mia Goth in un'immagine

In una recensione di Pearl inviata ad A24 e pubblicata da /Film, Martin Scorsese ha definito il film "profondamente inquietante, ipnotico e selvaggio". Ti West e la protagonista Mia Goth hanno scritto insieme il film, presentato in anteprima mondiale alla Mostra di Venezia 2022.

"I film di Ti West hanno un tipo di energia così raro al giorno d'oggi, alimentata da un amore puro e non diluito per il cinema", ha scritto Scorsese. "Lo senti in ogni fotogramma. Un prequel di X realizzato in un registro cinematografico diametralmente opposto (pensate ai melodrammi a colori in cinemascope degli anni '50), Pearl crea 102 minuti selvaggi, ipnotici, profondamente - e intendo profondamente - inquietanti. West e la sua musa ispiratrice e partner creativa Mia Goth sanno davvero come giocare con il loro pubblico... prima che ci conficchino il coltello nel petto e inizino a girarlo".

Scorsese ha aggiunto: "Ero affascinato, poi turbato, poi così turbato che ho avuto difficoltà ad addormentarmi. Ma non riuscivo a smettere di guardare".

Ti West e Mia Goth: "Pearl, horror in technicolor che spiega la potenza del cinema"

Pearl ha incassato poco più di 3 milioni nel weekend di apertura. Mia Goth interpreta l'omonima giovane donna che vive in una remota fattoria all'inizio del 1900. Pearl sogna di diventare una star del cinema e fa di tutto per assicurarsi che il sogno diventi realtà. David Corenswet, Tandi Wright e Matthew Sunderland sono i co-protagonisti.

A24 ha recentemente annunciato che Ti West e Mia Goth concluderanno la loro trilogia horror con MaXXXine, ambientato negli anni '80, con Mia Goth nei panni del suo personaggio di X sopravvissuto.