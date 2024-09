Peaky Blinders, Barry Keoghan parla del suo ruolo: "Sono eccitato e nervoso"

Il candidato all'Oscar Barry Keoghan ha finalmente rotto il suo silenzio riguardo al recente casting per l'attesissimo film di Netflix, Peaky Blinders. Al momento, ulteriori dettagli sul suo personaggio sono rimasti segreti.

Nel corso di una recente intervista con Entertainment Weekly, Keoghan ha espresso la sua eccitazione per la partecipazione al film di Peaky Blinders, dopo essere stato a lungo un fan del dramma criminale di successo.

Le parole dell'attore

"Sì, sì, sì - non vedo l'ora", ha detto. "Sono un grande fan della serie e Cillian Murphy è un buon amico e lo ammiro molto anche come attore. Quindi sono eccitato di entrare a lavorare in quel contesto e sono anche un po' nervoso allo stesso tempo".

Peaky Blinders: Cillian Murphy in una foto promozionale della serie

Oltre a Keoghan, anche la star di Dune Rebecca Ferguson affiancherà il protagonista Cillian Murphy nel progetto, dove, secondo quanto riferito, avrà un ruolo chiave.

Inoltre, Keoghan ha anche ammesso di sentirsi un po' nervoso per il ritorno sul set, perché è passato molto tempo dall'ultima volta che ha girato un film. "Il solo fatto di essere sul set mi fa sentire di nuovo arrugginito", ha detto la star di Saltburn. "Mi sto scrollando di dosso tutte le ragnatele. Ho fatto molta promozione e mi sono rilassato, e credo che la gente si spaventi quando si ritrova ad avere del tempo libero. Penso che a volte sia la cosa migliore per crescere come attore e come persona, e quindi ho avuto quel tempo e non vedo l'ora di entrare in scena e fare le cose creative e metodiche".

Dopo due anni dalla conclusione delle sei stagioni della serie originale, Cillian Murphy tornerà per riprendere il suo iconico ruolo di Thomas Shelby nel prossimo film di Peaky Blinders. Il progetto sarà diretto da Tom Harper da una sceneggiatura scritta dal creatore della serie, Steven Knight. Murphy ha firmato anche come produttore insieme a Knight, Caryn Mandabach e Guy Heeley. Al momento non è chiaro se alcuni membri del cast principale della serie torneranno o meno per il film.