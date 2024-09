The Batman 2: Barry Keoghan riprenderà il ruolo di Joker? Parla l'attore

Barry Keoghan era a Toronto Film Festival per promuovere il suo nuovo film Bird, diretto da Andrea Arnold. Durante un'intervista con Variety l'attore ha rivelato degli aggiornamenti sui suoi progetti futuri.

La conversazione si è presto spostata sul ruolo di Joker, interpretato da Keoghan nel film di Matt Reeves del 2022, The Batman. I fan sono in attesa di notizie sul prossimo sequel di Reeves, la cui uscita è prevista per il 2026. "Ci siamo con la domanda scomoda... Non posso dire molto. La telecamera sta guardando proprio me. Vedremo come andrà a finire. Di nuovo, è stata un'esperienza incredibile... e sì, non posso dire nulla..." ha dichiarato l'attore scherzando e tentando di non farsi sfuggire troppo.

I prossimi progetti...un ritorno con Emerald Fennell?

Scritto e diretto da Andrea Arnold, Bird vede Keoghan nei panni di Bug, un giovane padre tatuato che vive sulla costa britannica e che fatica a dedicare tempo ai suoi due figli, tra cui sua figlia Bailey (Nykiya Adams), una dodicenne solitaria sulla soglia della pubertà e in cerca di avventure altrove. Franz Rogowski interpreta Bird, un eccentrico outsider che entra improvvisamente nella vita di Bailey.

Saltburn: un'immagine di Barry Keoghan

Keoghan ha recentemente ottenuto la sua prima nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista per il ruolo del figlio maltrattato di un poliziotto in Gli spiriti dell'isola di Martin McDonagh. Ha ricevuto anche una nomination ai Golden Globe per il ruolo di uno studente universitario psicoticamente ossessionato nel thriller di Emerald Fennell Saltburn. Inoltre, si è avventurato nel mondo dei video musicali con Please Please Please Please di Sabrina Carpenter, in cui Keoghan interpreta un criminale innamorato che combatte a pugni. Poi, è pronto per il film di Netflix Peaky Blinders al fianco di Cillian Murphy.

Noto per i suoi forti legami con i registi, Keoghan non ha sempre bisogno di una sceneggiatura per firmare un progetto. Arnold e Fennell sono due registi con i quali è disposto a lavorare in qualsiasi momento. Quando gli è stato chiesto se fosse interessato a partecipare all'adattamento di Cime tempestose di Fennell, Keoghan ha risposto: "Certo! Qualsiasi cosa su cui Emerald metta le mani, io ci sono. È incredibile".

Per arricchire ulteriormente il suo curriculum, Keoghan ha in programma un altro film al TIFF: Bring Them Down di Christopher Andrews, con Colm Meaney e Christopher Abbott. "È un film di cui ho letto la sceneggiatura", ha commentato.