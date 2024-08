Peaky Blinders: Barry Keoghan raggiunge Cillian Murphy nel film sequel, svelata la trama?

La star di Saltburn e The Batman farà compagnia al Tommy Shelby di Murphy e alla new entry Rebecca Ferguson, ma cosa racconterà il film?

Il candidato all'Oscar Barry Keoghan si è unito al cast dell'attesissimo film sequel di Peaky Blinders in arrivo su Netdlix.

L'attore de Gli spiriti dell'isola e Saltburn è l'ultima grande new entry che affiancherà la star Cillian Murphy nel film diretto da Tom Harper. Il mese scorso, è stato annunciato che anche Rebecca Ferguson si era unita al cast. Come per la Ferguson, i dettagli sul ruolo di Keoghan non sono stati resi noti.

Come riportato in precedenza da Deadline, a giugno Netflix ha dato il via libera al film di Peaky Blinders, con Murphy, fresco vincitore dell'Oscar per Oppenheimer, che tornerà a interpretare l'iconico ruolo di Tommy Shelby, leader dell'omonima famiglia di gangster di Birmingham.

Saltburn: una foto del film

L'epica continuazione della pluripremiata saga è stata scritta dal creatore dello show, Steven Knight, che produrrà il film insieme a Caryn Mandabach, Murphy e Guy Heeley. Tra i produttori esecutivi figurano Harper, David Kosse, Jamie Glazebrook, Andrew Warren e David Mason. Il film sarà realizzato in collaborazione con BBC Film.

Peaky Blinders, Cillian Murphy sul suo ritorno nel film: "Se volete vedere Tommy Shelby cinquantenne..."

Anche se i dettagli sulla trama sono stati tenuti nascosti, Knight ha precedentemente dichiarato a Deadline che la storia del film sarà ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. L'inizio della produzione è previsto per la fine dell'anno.

Keoghan, che ha ricevuto una nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista e ha vinto il BAFTA nella stessa categoria per il film di Martin McDonagh del 2022 Gli spiriti dell'Isola, l'anno scorso ha recitato in Saltburn di Emerald Fennell, per il quale ha ricevuto nomination ai BAFTA e ai Golden Globe. Il 2024 lo ha visto molto impegnato: dalla serie limitata di Apple TV+ Masters of the Air al film Bird di Andrea Arnold, presentato in anteprima al Festival di Cannes.