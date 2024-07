Peaky Blinders: Rebecca Ferguson si unisce al cast del film

Rebecca Ferguson farà parte del cast del film di Peaky Blinders che verrà realizzato per Netflix.

Il progetto che riporterà sul set Cillian Murphy verrà realizzato nei prossimi mesi e bisognerà ancora attendere prima di scoprire i dettagli della storia ideata da Steven Knight per proseguire gli eventi raccontati negli episodi della serie.

L'atteso ritorno del mondo di Tommy

Netflix ha annunciato la produzione del film di Peaky Blinders a giugno, confermando che Cillian Murphy, vincitore del premio Oscar grazie alla sua interpretazione in Oppenheimer, riprenderà la parte di Tommy Shelby, leader della famiglia di gangster attiva a Birmingham.

Alla regia sarà impegnato Tom Harper, mentre la sceneggiatura è firmata da Steven Knight, creatore della serie. Il team dei produttori sarà composto da Caryn Mandabach, Knight, Murphy e Guy Heeley. Netflix collaborerà per la realizzazione del film con BBC Film.

Peaky Blinders 6, la recensione: tutti i demoni vengono al pettine

Il nuovo arrivo nel cast

L'attrice nel Silo

Knight, ad aprile, aveva anticipato che la storia sarà ambientata durante la seconda Guerra Mondiale e le riprese dovrebbero iniziare prima della fine dell'anno.

Per ora, tuttavia, non è stato svelato il ruolo affidato a Rebecca Ferguson, attrice reduce dal successo di Mission: Impossible: Dead Reckoning - Parte 1 e di Dune: Parte Due in cui ha la parte di Lady Jessica.

La star, attualmente, è impegnata nelle riprese della seconda stagione della serie Silo, che racconta la storia degli ultimi diecimila abitanti della Terra, la cui casa profonda un miglio li protegge dal mondo esterno, tossico e mortale. Tuttavia, nessuno sa quando o perché il silo sia stato costruito e chi cerca di scoprirlo va incontro a conseguenze fatali.

La serie, prodotta per Apple TV+, è basata sull'omonima trilogia di libri dello scrittore Hugh Howey.