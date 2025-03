Costanza da stasera su Rai 1: il cast, la trama, da quante puntate è composta la serie con Miriam Dalmazio

Costanza è la nuova fiction di Rai 1 tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, in onda da stasera su Rai 1: scopriamo la trama, il cast e per quante settimane farà compagnia al pubblico.

Debutta stasera su Rai 1, in prima serata, un nuova fiction, Costanza, trasposizione televisiva del romanzo

Questione di Costanza di Alessia Gazzola, primo volume della trilogia dedicata alle vicende della paleopatologa Costanza Macallè. Non un'avventura nuova, per la scrittrice, quella della televisione: già nel 2016 dai suoi libri era nata la serie tv L'Allieva, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

Da quante puntate è composta Costanza

Costanza. Miriam Dalmazio in archivio in una scena della serie.

La prima stagione della nuova fiction con Miriam Dalmazio e Marco Rossetti è composta da 8 episodi. Rai 1 ne manderà in onda due alla volta, per un totale di 4 puntate in compagnia di Costanza Macallè. Le prime due andranno in onda domenica 30 ed, eccezionalmente, lunedì 31 marzo in prima serata. Il finale di stagione è invece fissato al momento per domenica 13 aprile.

Ogni puntata sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea oppure on demand. Il cofanetto completo di Costanza sarà disponibile a partire dal 13 aprile.

La trama della fiction tratta dal romanzo di Alessia Gazzola

Costanza. La protagonista osserva le ossa nella serie Rai.

Costanza Macallè è una giovane madre single che vive a Messina con la figlia Flora, tra difficoltà quotidiane e precarietà lavorativa. Costanza è laureata in Medicina e specializzata in Paleopatologia, la scienza che studia le malattie antiche e che indaga i segreti nascosti nei resti umani del passato, riportando alla luce vite dimenticate. Non trovando lavoro nel suo campo, si arrangia come rider per una catena di food delivery.

Tutto cambia quando vince un assegno di ricerca di un anno presso il prestigioso Dipartimento di Paleopatologia di Verona. Non solo avrà l'occasione di lavorare nel suo campo, ma potrà finalmente ricongiungersi con la sorella minore Antonietta detta Toni, che proprio nella città veneta lavora come psicologa, e a cui è legatissima, specie dopo la perdita dei genitori.

Verona, però, è anche la città in cui vive il padre di Flora, Marco, un rampante architetto all'apice della sua carriera che non ha mai saputo di avere una figlia. La relazione tra Costanza e Marco è stata una passione breve ma intensa, spezzata dalla scoperta di essere stata per lui solo un'avventura. Dopo sette anni di silenzio e lontananza, Costanza e Marco si rincontrano. Peccato che lui stia per sposarsi con Federica.

Cosa succederà nella prima puntata, domenica 30 marzo su Rai 1

Costanza lavora come ridere per le strade di Messina quando scopre di aver vinto un assegno di ricerca a Verona, dove vive sua sorella Toni e dove finalmente potrà lavorare come paleopatologa, la sua specializzazione. Sua figlia Flora, che ha solo sei anni ed è scombussolata dal cambiamento, insiste per incontrare il padre che non ha mai conosciuto. È per lei che Costanza si decide a contattare Marco, che vive a Verona e non ha mai saputo di avere una figlia.

Nel suo primo giorno di lavoro Costanza, accolta dal filologo Ludovico, analizza uno scheletro che si rivela essere appartenuto a Selvaggia di Staufen, figlia di Federico II di Svevia. Incoraggiata dal collega, Costanza inizia a registrare un podcast in cui racconta le sue ricerche.

Nel secondo episodio della prima serata, Marco non reagisce bene alla notizia di essere padre e litiga con Costanza, ma l'idea inizia a "stuzzicarlo" nel profondo e una mattina decide di seguire Costanza e Flora fino a scuola, per vedere la figlia da vicino.

Ludovico e Costanza si piacciono, ma lei esita perché l'uomo è divorziato da poco. Convinta che Selvaggia di Staufen avesse una figlia, Costanza cerca di ricavare il DNA dalla treccia di capelli trovata accanto allo scheletro, e continua a registrare il suo podcast. Ma il prof. Melchiorre, direttore del Dipartimento, comunica a Costanza e alla collega archeologa Diana che dovranno contendersi l'unico posto disponibile per un incarico di tre anni.

Il cast di Costanza

Costanza. Miriam Dalmazio e Marco Rossetti in un'immagine della serie.

Protagonista della serie, colei che le dà il nome, è Costanza, interpretata da Miriam Dalmazio. La Macallè, una paleopatologa siciliana in attesa di impiego, è mamma di Flora, che ha il volto di Elena Sophia Senise, avuta da Marco, interpretato da Marco Rossetti, un architetto che ha mai saputo di essere diventato padre.

Lui lavora nello studio di Arturo (Luigi Di Fiore), che non è solo il suo capo ma è anche il suo futuro suocero, in quanto padre di Federica (Giulia Arena), la donna che Marco sta per sposare.

Accanto a loro ci sono poi Ludovico (Lorenzo Cervasio), il nuovo collega di Costanza, Diana, interpretata da Caterina Shulha, l'archeologa del Dipartimento che contende a Costanza un incarico di tre anni, e suo marito Anselmo (Davide Iacopini). Franco Castellano è invece il professor Melchiorre, capo del Dipartimento.

Eleonora De Luca è Antonietta detta Toni, la sorella minore di Costanza, che vive già a Verona, dove esercita la professione di psicologa. Accanto a lei c'è Federico Calistri, il simpatico pasticciere Stefano che le sta facendo battere il cuore.

Bianca Panconi invece è Selvaggia, nobildonna del 1200, figlia di Federico II di Svevia, interpretato da Kaspar Capparoni. Selvaggia dovrà sposare il crudele Ezzelino III da Romano (Alessandro Cremona) per ragioni di stato.