Annunciata The Musk, la serie tv su Elon Musk tutta italiana. Protagonista sarà Corrado Guzzanti

Si chiamerà The Musk, con chiaro riferimento al film con Jim Carrey, e sarà la nuova commedia satirica, in 8 episodi, scritta e interpretata da Corrado Guzzanti. Al suo fianco il team dietro al successo di Boris.

L'annuncio è di quelli inattesi quanto sensazionali: Elon Musk, la sua vita e la sua carriera, diventeranno materiale per una serie tv. Il progetto, tutto italiano, sarà una commedia satirica in 8 episodi con un protagonista d'eccezione: a vestire i panni del magnate sudafricano ci sarà Corrado Guzzanti.

Dopo le esperienze seriali con Boris, la sua Dov'è Mario?, più di recente ne I delitti del BarLume, Guzzanti torna alla satira politica e scrive il nuovo soggetto insieme a due nomi amatissimi della serialità nostrana, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, la cui scrittura il pubblico ha imparato ad amare soprattutto grazie alla già citata "prima fuori serie italiana".

Chi sarà nel cast oltre a Corrado Guzzanti

Corrado Guzzanti in Fascisti su Marte - Una vittoria negata

The Musk, il cui titolo è chiaramente ripreso dal celebre film del 1994 con Jim Carrey e Cameron Diaz, sta prendendo pian piano forma. Al momento il solo nome confermato nel cast è quello del suo protagonista, qui in doppia veste di co-sceneggiatore e interprete, ma ci sono già diversi nomi interessanti che cominciano a circolare.

Per il ruolo dell'arcinemico Bannon, per esempio, si parla di uno tra Diego Abatantuono, Antonio Catania, Francesco Pannofino e Stefano Fresi. Donald Trump dovrebbe essere interpretato da Alberto Di Stasio o da Marco Giallini, mentre nei panni del Presidente uscente, Joe Biden, si fa per ora il nome di Paolo Calabresi.

Direttamente dal Grande Fratello, Luca Calvani sembra in pole position per la parte di J.D. Vance, vice di Trump, mentre si vocifera che sia stata contattata Drusilla Foer per vestire i panni di Maye Haldeman, l'inseparabile mamma di Elon Musk.

Lucia Mascino dovrebbe interpretare l'enigmatica Melania Trump, e non mancherà neppure qualche apparizione della premier italiana Giorgia Meloni, che dovrebbe avere il volto di Sara Drago (la rivedremo presto nella terza stagione di Call My Agent -Italia).

Di cosa parlerà The Musk

Elon Musk

Non sono stati ancora resi noti troppi dettagli sulla trama della serie incentrata su Elon Musk, ma sembra che si concentrerà sugli ultimi due anni del CEO di SpaceX e Tesla. Da quando, cioè, ha cominciato a mostrare il proprio sostegno a Donald Trump, l'uomo che l'ha letteralmente trascinato in politica.

Lo scorso 20 gennaio, dopo la rielezione del tycoon, a Elon Musk è stato affidato il Department of Government Efficiency (DOGE), nato per tagliare la spesa federale. Musk è così diventato un dipendente speciale del Governo americano, ma c'è chi lo vuole fuori, il prima possibile, dalla seconda amministrazione Trump: è Steve Bannon.

Sembra che la serie si concentrerà in modo particolare proprio sull'opposizione tra loro due.

The Musk sarà girata tra Roma, il Texas e Marte.