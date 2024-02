Peaky Blinders, Cillian Murphy sul suo ritorno nel film: 'Se volete vedere Tommy Shelby cinquantenne...'

Cillian Murphy è tornato a parlare di uno dei suoi personaggi più amati, Tommy Shelby in Peaky Blinders. La serie si è conclusa nel 2022 ma i fan sono ansiosi di poter tornare a Birmingham e seguire nuove vicende legate alla famiglia Shelby.

Peaky Blinders 6: una foto di scena

Steven Knight sta lavorando ad uno spin-off, oltre ad un potenziale prequel e sequel della serie. Ma Cillian Murphyreciterebbe ancora nel ruolo di Tommy Shelby? Nonostante il modo in cui si è concluso l'arco narrativo del suo personaggio, la star di Oppenheimer non chiude definitivamente la porta ad un ritorno:"Se c'è ancora una storia da raccontare e se Steven Knight consegna una sceneggiatura come so che può fare, allora sarò presente. Voglio dire, se vogliamo vedere un Tommy Shelby di 50 anni, sarò presente. Facciamolo".

Il futuro di Peaky Blinders

Alla fine della sesta stagione, la storia di Tommy Shelby si è conclusa con un finale aperto, dopo aver affrontato diverse sfide che l'hanno allontanato dalla famiglia. Dopo essersi spinto al limite alla fine della quinta stagione, tentando addirittura il suicidio, Tommy ha proseguito il proprio percorso nella sesta stagione tra perdite, malattia e maledizioni.

In realtà il futuro di Peaky Blinders potrebbe svilupparsi ben oltre le vicende della famiglia Shelby, perché nel 2023 Netflix aveva l'ambizione di realizzare due spin-off separati: un sequel ambientato negli Stati Uniti che seguirebbe le orme delle gang americane e un prequel che esplorerebbe le origini di Polly Gray, interpretata nella serie dalla compianta Helen McCrory. Per questo motivo la presenza di Cillian Murphy, per quanto possa di grande aiuto alla serie, non sembra fondamentale per il futuro di Peaky Blinders.