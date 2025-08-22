Peacemaker 2 debutta con un'orgia e un colpo di scena "multiversale"

La nuova stagione della serie DCU con John Cena protagonista parte subito in quarta e non risparmia proprio nessuno, tanti i colpi di scena e i momenti esilaranti

La seconda stagione di Peacemaker ha fatto il suo debutto ieri su HBO Max e ha visto il ritorno del Christopher Smith di John Cena pronto a buttarsi a capofitto nel nuovo DC Universe di James Gunn.

Lo ha fatto con il suo solito e irriverente stile, pieno di volgarità e nessun pelo sulla lingua, neanche per quel che riguarda la rappresentazione del sesso e dei corpi dei suoi protagonisti. Ovviamente, seguono spoiler della puntata di debutto.

Nei nuovi episodi, Peacemaker ha alzato ulteriormente il volume sui contenuti per adulti, con quella che è senza dubbio il nudo frontale più esplicito mai visto in un adattamento live-action dei fumetti DC.

Peacemaker: John Cena in un momento della serie

Si parte subito con un'orgia e un colpo di scena dal Multiverso

Per arrivare a questo punto, tuttavia, Peacemaker trascorre gran parte della prima puntata della seconda stagione in preda alla depressione: per aver ucciso accidentalmente suo fratello quando erano bambini, per aver ucciso deliberatamente suo padre (un virulento suprematista bianco razzista), Auggie (Robert Patrick), nel finale della prima stagione, e per le prese in giro che subisce dalla Justice Gang durante il colloquio per entrare a far parte del gruppo.

"Non voglio più essere uno zimbello", dice Chris alla sua amica Leota Adebayo (Danielle Brooks) mentre lei lo accompagna al colloquio. "È tutto quello che ho sempre voluto, sai... essere un vero eroe". Dato che Chris, Adebayo e i loro amici hanno salvato il mondo da un'invasione aliena alla fine della prima stagione, Adebayo pensa che Chris abbia il posto assicurato. "Faranno i salti mortali per averti con loro", dice.

Ma le cose non vanno come sperato. Profondamente ferito e senza una meta, Chris accende un bong quando torna a casa, poi sniffa una striscia di cocaina. In un unico taglio, l'abbuffata di droga di Chris si trasforma in un'orgia; la sua casa si riempie di donne e uomini nudi che ballano, si baciano e fanno sesso in tutte le combinazioni possibili. Infine, Chris apre il portale dimensionale, scatta un allarme all'A.R.G.U.S., che è in stato di massima allerta sin dagli eventi di Superman.

Peacemaker: John Cena in un'immagine della serie

Perché Peacemaker apre un portale dimensionale?

Chris è fissato con il portale dimensionale di suo padre per una buona ragione: sei mesi prima, si è imbattuto in una porta che conduceva a un universo alternativo dove suo padre era ancora vivo e Peacemaker era considerato un eroe. Ora, toccato il fondo, Chris barcolla attraverso quella porta e fa una scoperta ancora più grande: anche suo fratello maggiore, Kevin (David Denman), è vivo in questa dimensione.

Kevin e Auggie, scambiando Chris per il Chris della loro dimensione, si siedono con lui per bere qualcosa e iniziano a ricordare il passato. Chris scopre che combattono il crimine tutti insieme e che il mondo li ama per questo. Auggie non è un bigotto crudele e riservato, ma un genitore stabile e amorevole.