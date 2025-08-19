Peacemaker 2 perde il 100% su Rotten Tomatoes ma stabilisce un nuovo record per James Gunn

La seconda stagione di Peacemaker, la serie DC diretta e scritta da James Gunn, ha fatto il suo debutto su Rotten Tomatoes con uno strepitoso 100%. Ora che il numero delle recensioni è salito a 38, il punteggio si è stabilizzato al 97%, mantenendo comunque la certificazione "Certified Fresh". Una leggera flessione che però non toglie nulla al successo della serie, che rimane il titolo di supereroi con la miglior accoglienza critica mai realizzato dal regista, superando perfino i suoi amati film Marvel.

Tra i pareri pubblicati sull'aggregatore, soltanto Slant Magazine ha espresso un'opinione negativa, sostenendo che la serie "collega i puntini in modo ammirevole, ma con risultati disomogenei". Nonostante questa voce fuori dal coro, la media resta altissima e testimonia il gradimento per il ritorno del vigilante interpretato da John Cena.

Il confronto con gli altri lavori di James Gunn

Guardando al ranking complessivo dei progetti firmati da Gunn, il nuovo Peacemaker 2 si posiziona al vertice con il suo 97%. Seguono Creature Commandos al 95%, lo Speciale Natalizio dei Guardiani della Galassia al 94% e la prima stagione di Peacemaker al 93%. Più in basso compaiono i film che hanno reso Gunn un nome di punta a Hollywood: Guardiani della Galassia (92%), The Suicide Squad (90%), Guardiani Vol. 2 (85%), Superman (83%) e Guardiani Vol. 3 (82%). Un dato che mostra chiaramente come la serie DC abbia saputo conquistare un consenso superiore persino ai titoli più amati del Marvel Cinematic Universe.

Peacemaker: John Cena in una scena della serie

Questo risultato arriva in un momento delicato per i DC Studios, alle prese con la costruzione del nuovo universo narrativo "Gods and Monsters". Molti fan si chiedevano perché proprio Peacemaker fosse stata rinnovata prima dell'uscita di altri progetti annunciati, ma i numeri della critica sembrano confermare che la scelta è stata vincente. Gunn, tuttavia, dal 2026 passerà il testimone a nuovi autori, con serie come Lanterns, Supergirl e Clayface pronte a diversificare l'offerta.

La trama della seconda stagione con John Cena protagonista

In questa nuova avventura, Christopher "Chris" Smith deve fare i conti con il suo passato e con un futuro incerto. La ricerca di pace a ogni costo lo porterà a confrontarsi con un mondo alternativo che sembra offrirgli tutto ciò che desidera, ma che lo costringerà anche ad affrontare i traumi irrisolti della sua vita. Nel cast, oltre a John Cena, ritroviamo Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland e Steve Agee, insieme a new entry come Frank Grillo, Sol Rodríguez e Tim Meadows.

Peacemaker: John Cena e James Gunn in una foto dal set

James Gunn ha scritto tutti e otto gli episodi di Peacemaker 2 e ne ha diretti tre, compreso il primo. Al suo fianco, come produttori esecutivi, ci sono Peter Safran e lo stesso John Cena. Alla regia troviamo anche Greg Mottola, Peter Sollett e Alethea Jones, chiamati a portare sullo schermo l'umorismo corrosivo e l'azione spettacolare che hanno reso la serie un cult del piccolo schermo.