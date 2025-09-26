Peacemaker, svelati il cameo shock da Superman e il segreto sulla realtà alternativa della serie DCU

L'ultimo episodio di Peacemaker, intitolato "Ignorance Is Chris", si apre con Chris Smith che si gode la sua nuova vita (e la sua nuova fama) nella realtà alternativa. Nel frattempo, nel DCU, Emilia Harcourt, Leota Adebayo, John Economos e Vigilante capiscono come usare il QUC per passare da una dimensione all'altra.

Mentre esplorano la casa della famiglia di Chris, Rick Flag Sr. decide di recarsi a Belle Reve per parlare con un prigioniero che potrebbe aiutarlo a trovare Peacemaker e il personaggio in questione torna direttamente da dove lo avevamo lasciato nel Superman di James Gunn.

Emilia si reca all'A.R.G.U.S. con Keith, ma finisce per essere arrestata perché, quando hanno utilizzato il portale interdimensionale, è stata investita da una scorta di cocaina che Vigilante aveva sequestrato ai criminali.

Superman: Nicholas Hoult in un primo piano

Peacemaker, un cameo prestigioso per la serie DCU

Rick Flag Sr. ha un colloquio in carcere con Lex Luthor, che ora usa un bastone dopo il suo terribile scontro con Krypto. È stato imprigionato per 265 anni ed è scoraggiato dal fatto di essere circondato da metaumani. Il capo dell'A.R.G.U.S. può trasferirlo in un ambiente più confortevole, ma solo in cambio dell'aiuto di Lex nella ricerca di Peacemaker e del suo portale.

Rick non può (e non vuole) concedere a Lex la libertà, ma può offrire al cattivo "un'opportunità di redenzione". Ora sono compagni. Chris trova Emilia nella sua nuova realtà e ne nasce un confronto. Parlano della sua relazione con Rick Flag Jr. e lui le confessa il suo amore. Lei sembra incapace di ricambiare e Peacemaker è riluttante a tornare a casa.

Vigilante rintraccia la sua controparte e scopre che è un nemico di Peacemaker e un membro dei Sons of Liberty. Mentre Leota fa una passeggiata, riceve alcuni sguardi strani e quando Keith la vede, urla: "Uno è scappato! Un nero!".

Peacemaker, la scena in cui Chris Smith si rende conto che la realtà alternativa è governata dai nazisti

Il terribile segreto sulla realtà alternativa di Peacemaker

Su insistenza di Emilia, Chris osserva più da vicino la bandiera degli Stati Uniti e vede che le stelle sono state sostituite dalla svastica nazista. John viene catturato dal padre di Peacemaker (che scopre da lui la verità su suo figlio), la Harcourt di questo mondo chiede che la sua doppia venga arrestata e Leota fugge per salvarsi la vita da una folla assetata di sangue in un mondo che ora è confermato essere governato dai nazisti.

I primi sei episodi della seconda stagione di Peacemaker sono disponibili negli Stati Uniti sulla piattaforma HBO Max, mentre in Italia rimane attualmente inedita. Nel cast troviamo John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Frank Grillo, Sol Rodríguez, David Denman, Brey Noelle e Tim Meadows.