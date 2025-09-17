Peacemaker, Dave Bautista svela perché ha rifiutato il ruolo: “Ero la prima scelta di James Gunn”

La scorsa settimana, il regista di Superman e co-CEO dei DC Studios, James Gunn, ha rivelato che la star di Guardiani della Galassia Dave Bautista era la sua prima scelta per interpretare Peacemaker in The Suicide Squad.

Se fosse andata così, l'ex wrestler professionista avrebbe indossato i panni di Chris Smith nel film del 2021, in due stagioni di Peacemaker, in Superman e probabilmente anche in Man of Tomorrow in arrivo nel 2027. Alla fine, però, il ruolo è stato affidato a John Cena, e Gunn ha spiegato che la rinuncia dell'interprete di Drax è avvenuta per questioni economiche e di programmazione.

Parlando con ComicBook.com, Bautista ha rotto il silenzio sul perché abbia rifiutato il ruolo nel DCEU/DCU e ha rivelato se abbia qualche rimpianto: "Devo dire che quello... lo volevo davvero fare", ha ammesso l'attore. "[Gunn] aveva scritto quella parte per me, era pensata per me, ma si è trattato di un problema di tempistiche per cui non potevo farlo, perché stavo girando Army of the Dead. È stato un problema di programmazione che non siamo riusciti a risolvere".

Peacemaker: John Cena in un'immagine della serie

Dave Bautista: "Non sarei mai stato bravo quanto John Cena"

L'attore ha aggiunto: "E guarda, lo dico anche con un po' di invidia, perché mi sarebbe piaciuto. Ma non avrei potuto fare la stessa cosa che John fa con quel personaggio. Non sarebbe stato lo stesso. Non sarebbe stato così buono. Posso dirlo sinceramente: non sarebbe stato così buono".

"E penso che sia stato fantastico. È stata una benedizione nascosta il fatto che io non abbia fatto quel ruolo, perché devo essere onesto: non sarei mai riuscito a interpretarlo come John", ha continuato Bautista. "È semplicemente perfetto per quel personaggio, e io non gli avrei reso giustizia, non avrebbe avuto lo stesso successo".

"Ho scritto il personaggio di Peacemaker per lui e gli abbiamo offerto il ruolo", ha raccontato recentemente Gunn, "ma gli furono proposti due film, e noi non lo stavamo pagando molto, quindi dovette andare dove c'era più denaro". Come confermato da Bautista, uno dei progetti in questione era appunto Army of the Dead uscito su Netflix per la regia di Zack Snyder.

Army of the Dead: Dave Bautista durante una scena

Highlander e i prossimi progetti in arrivo con Dave Bautista

L'attore ed ex wrestler sarà protagonista del thriller distopico Dreadnought, in cui interpreta Max, un padre che cerca in tutti i modi di salvare sua figlia Greta da una razza aliena che ha devastato buona parte dell'umanità con una piaga. Inoltre, è atteso in Trap House, un film d'azione in uscita il 14 novembre 2025 negli Stati Uniti, dove interpreta un agente della DEA sotto copertura che, insieme al partner, deve confrontarsi con i propri figli adolescenti, coinvolti in una pericolosa banda criminale a El Paso.

C'è poi un interesse concreto per Bautista in due reboot importanti in arrivo prossimamente: il nuovo Highlander, dove dovrebbe interpretare l'iconico villain Kurgan, e Road House 2, sequel del remake uscito recentemente, entrambi progetti sotto l'egida degli Amazon MGM Studios.