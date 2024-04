Peacemaker 2: John Cena e James Gunn sul set, ecco la prima foto della serie DCU

Lo aveva anticipato James Gunn e nelle ultime ore ha mantenuto la parola: le riprese della Stagione 2 di Peacemaker sono appena iniziate e come promesso si svolgeranno contemporaneamente a quelle di Superman. Il regista è arrivato sul set dello show con John Cena condividendo anche la prima foto dal backstage.

L'immagine mostra il retro del celebre elmo indossato dal protagonista in ogni sua apparizione finora, a partire dall'esordio del personaggio in The Suicide Squad - Missione Suicida, diretto dallo stesso Gunn. A causa degli impegni del regista sul set di Superman, Gunn non si occuperà della regia di tutti gli episodi come nella prima stagione, ma ha comunque firmato tutti i copioni e ha confermato che si occuperà della regia di alcuni episodi.

Il successo di Peacemaker

Questa nuova iterazione di Peacemaker è apparsa come detto per la prima volta in The Suicide Squad, con John Cena che ha mostrato quanto questo personaggio dei fumetti DC possa essere pericoloso in uno scenario di vita o di morte. Sfortunatamente per lui, non si è fatto molti amici una volta traditi personaggi come Bloodsport e gli altri membri della Squadra.

Nella prima stagione di Peacemaker, lo abbiamo visto affrontare un'invasione aliena e farsi nuovi amici lungo la strada. Recentemente è stato rivelato che la prossima stagione non si svolgerà esattamente nello stesso universo, in quanto passerà dallo "Snyder-Verse" al nuovo DC Universe guidato da Gunn, che comincerà con il primo capitolo intitolato "Gods And Monsters".

James Gunn fa chiarezza sul nuovo DC Universe: "Nulla è canonico fino a Creature Commandos e Superman: Legacy"

Gunn aveva già confermato che niente di quanto visto finora nel DCU è da considerare canonico e che tutto ripartirà da capo con l'arrivo di Creature Commandos in streaming su Max. Anche la Stagione 2 di Peacemaker approderà su Max.