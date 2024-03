James Gunn cambia i piani per il nuovo DCU: 'Gireremo Superman e Peacemaker 2 in simultanea'

A differenza di quanto precedentemente annunciato, James Gunn girerà Superman e la Stagione 2 di Peacemaker in simultanea, accelerando così i tempi di realizzazione dei primissimi progetti che inaugureranno il nuovo DC Universe in partenza.

"Sì, gireremo Superman e Peacemaker contemporaneamente; sì, ho scritto tutti gli episodi; ma no, nell'interesse di far uscire lo show non potrò dirigerli tutti (solo alcuni)...", ha spiegato ai fan il regista, che ha poi smentito alcune voci sugli altri progetti in arrivo nel suo nuovo universo condiviso, tra cui la miniserie su Amanda Waller.

Infatti, Gunn ha chiarito che la serie su Amanda Waller di Viola Davis, Waller, rimane in fase di sviluppo e Jeremy Carver e Christal Henry sono "duramente al lavoro per scrivere grandi cose". Ma poiché "il calendario è stato influenzato dagli scioperi", Waller uscirà dopo la seconda stagione di Peacemaker.

"Sì, Waller è ancora in lavorazione e Jeremy e Christal sono alacremente al lavoro per scrivere grandi cose, ma il programma è stato influenzato dagli scioperi, quindi Waller arriverà dopo [Peacemaker]".

Peacemaker 2

John Cena riprenderà il suo ruolo di Peacemaker che ha debuttato nel DCEU per una seconda stagione in arrivo su Max ambientata nel nuovo DCU. Dopo che la squadra ha sconfitto le Farfalle nella Stagione 1, la prossima stagione dovrebbe avere al centro una nuova missione per la squadra, sviluppando forse anche la relazione di Peacemaker con Emilia Harcourt.

Peacemaker 2, come si inserirà nel DCU? James Gunn: "Non ci sarà confusione"

Per quanto riguarda la timeline della Stagione 2 di Peacemaker, sappiamo che si svolgerà nel nuovo DCU, cronologicamente dopo il Superman di James Gunn. È interessante notare che Gunn ha confermato su Threads che la prima stagione "non è canonica" rispetto al nuovo DCU, ma "molti elementi rimarranno coerenti" con la precedente linea temporale del DCEU.