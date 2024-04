Peacemaker 2, John Cena svela nuovi dettagli sulla Stagione 2 ambientata nel DC Universe

Dopo che James Gunn aveva confermato che Superman e Peacemaker 2 sarebbero stati girati contemporaneamente, anche il protagonista della serie, John Cena, ha fatto un po' più di luce sulle tempistiche che lo attendono da qui alla fine dell'anno.

Nonostante sia nato all'interno del DC Extended Universe ormai defunto, come spin-off di The Suicide Squad - Missione Suicida, lo show incentrato sul personaggio di Christopher Smith è l'unico che approderà anche all'interno del nuovo DC Universe di Gunn dopo il reset avvenuto alla fine di The Flash e l'addio al DCEU con Aqumana e il Regno Perduto.

Peacemaker: John Cena in un'immagine della serie

Nel corso di una recente intervista, Cena ha provato a spiegare gli impegni che lo attendono da qui alla fine dell'anno, compresa la produzione della Stagione 2 di Peacemaker. L'attore ed ex-wrestler ha recentemente terminato le riprese di Heads of State e ora è pronto a tornare nei panni dell'anti-eroe della DC; dopodiché, Cena vorrebbe tornare un'ultima volta nel mondo della WWE.

"Abbiamo iniziato a girare [un film] prima dello sciopero, intitolato Heads of State, con Priyanka Chopra Jonas e Idris Elba", ha esordito Cena. "E poi da lì siamo passati direttamente alla seconda stagione di Peacemaker. Le riprese dureranno fino a Natale. Sto incrociando le dita delle mani e dei piedi e il mio cuore, per tornare dalla mia famiglia per un'ultima volta e rallentare un po' con Hollywood. Spero, non lo so. Ci sto provando, vedremo cosa succederà".

Gunn è stato molto schietto sulla programmazione dei suoi progetti targati DC Universe. È emerso che le riprese dello show di Max inizieranno quest'estate. Se tutto andrà come da previsione, quest'anno verranno girati Superman, Creature Commandos e quindi Peacemaker, che daranno il via a questo nuovo universo condiviso.