DC Universe: James Gunn aggiorna i fan su Peacemaker 2 e risponde ironico ai fan di Henry Cavill

James Gunn è tornato a parlare del futuro del DCU rispondendo alle domande dei fan su Twitter, cogliendo l'occasione per fare chiarezza sul futuro di serie come Peacemaker e rispondendo in modo ironico ai fan di Henry Cavill.

Il regista, che sta per iniziare la promozione di Guardiani dellla Galassia Vol. 3, è infatti impegnato non solo come co-CEO dei DC Studios insieme a Peter Safran, ma anche come sceneggiatore e regista di vari progetti.

A chi gli ha chiesto cosa accadrà alla stagione 2 di Peacemaker, James Gunn ha ad esempio confermato che la serie con star John Cena tornerà sugli schermi, ma bisognerà attendere a lungo. Il filmmaker ha infatti confermato che le nuove puntate arriveranno dopo Superman: Legacy, la cui uscita nelle sale è prevista per l'11 luglio 2025.

Dopo la conferma che James Mangold è al lavoro su un film di Swamp Thing, Gunn ha inoltre confermato che altri creativi sono coinvolti nello sviluppo dei prossimi progetti della DC, anche se non sono stati ancora rivelati i loro nomi in modo ufficiale.

James Gunn rivoluziona il DC Universe: ecco a voi "Gods and Monsters"

Tra le serie, invece, uno dei prossimi titoli ad arrivare sugli schermi sarà Creature Commandos e James ha sottolineato che forse anche Waller, con star Viola Davis, potrebbe debuttare prima del nuovo film con protagonista Superman se il progetto verrà realizzato in tempo.

James Gunn ha quindi risposto ad alcune domande sugli attori e confermato di essere convinto che in futuro avrà di nuovo l'occasione di lavorare con Bradley Cooper, che dà voce a Rocket in Guardiani della Galassia. Il filmmaker ha infine commentato la dichiarazione di un fan di Henry Cavill che ha aveva sostenuto di sentirne la mancanza. Gunn, in modo molto ironico, ha semplicemente sottolineato: "Esiste ancora".