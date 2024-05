Peacemaker 2: James Gunn svela l'arrivo di Frank Grillo nel cast

Le riprese della stagione 2 della serie Peacemaker sono attualmente in corso e nel cast dei nuovi episodi ci sarà anche Frank Grillo.

Ad annunciarlo è stato il regista James Gunn con un post condiviso sui social in cui l'attore è ritratto in due divertenti foto scattate dal filmmaker.

L'annuncio sui social

James Gunn ha scritto online: "Sono felice di annunciare che il grandioso Frank Grillo riprenderà il ruolo di Rick Flag Sr, la parte che interpreterà prima in versione animata in Creature Commandos, nella seconda stagione di Peacemaker".

Il regista, coinvolto anche come sceneggiatore delle puntate, ha aggiunto: "Christopher Smith e Rick Sr hanno dei conti in sospeso di cui occuparsi...".

Peacemaker: cosa aspettarsi dalla Stagione 2

Cosa racconta la serie

Peacemaker esplora le origini del personaggio Christopher Smith che John Cena ha interpretato per la prima volta nel film del 2021 The Suicide Squad:uno spietato killer, irresistibilmente vanaglorioso, che crede nella pace ad ogni costo e sopra ogni cosa.

Gunn, Peter Safran e Matt Miller sono i produttori esecutivi della serie, mentre Cena è il co-produttore esecutivo. Basato sui personaggi della DC Comics, lo show è prodotto da Gunn's Troll Court Entertainment e The Safran Company in associazione con Warner Bros. Television.

Nel cast figurano anche Danielle Brooks (Adebayo), Freddie Stroma (Vigilante), Jennifer Holland (Harcourt), Steve Agee (Economos), Chukwudi Iwuji (Murn) e Robert Patrick (Auggie Smith).