Peacemaker: John Cena scatenato nel trailer red band

Il 13 gennaio la serie Peacemaker, firmata da James Gunn, irromperà su Hbo Max. Nel frattempo, lo streamer ha diffuso un nuovo trailer red band della serie interpretata da John Cena nei panni dell'omonimo antieroe dei fumetti.

Dopo aver interpretato per la prima volta il ruolo del supereroe nazionalista disposto a uccidere tutte le persone necessarie per promuovere la pace in The Suicide Squad - Missione Suicida, John Cena torna nei panni del personaggio per la serie di otto episodi che si concentra su Peacemaker e sul suo caotico team. Il loro scopo è rendere il mondo un posto più sicuro, anche se a volte causano qualche danno nel farlo. E parte di quel danno, come vediamo nel trailer, proviene anche per gentile concessione del compagno di Peacemaker, un'aquila calva.

Nel cast di Peacemaker troviamo Danielle Brooks nel ruolo Adebayo, Freddie Stroma in quello di Vigilante, Jennifer Holland è Harcourt, Chukwudi Iwuji è Murn, Steve Agee interpreta Economos e Robert Patrick è Auggie Smith. Oltre ad aver scritto tutti gli otto episodi, James Gunn ne ha diretti cinque. E sulla base del trailer red band, la serie sembra essere tagliente, violenta e ruvida come lo è The Suicide Squad.

"Solo perché sei bello non significa che non sei un pezzo di merda", dice Harcourt a Peacemaker nel trailer.

"Pensi che io sia bello?" risponde lui sfoderando la stessa ironia che ha convinto James Gunn a dedicare una serie spinoff al personaggio.