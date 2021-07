Peacemaker: John Cena in una nuova foto dal set della serie di James Gunn

Peacemaker sarà la nuova serie con protagonista John Cena ideata come spinoff del film The Suicide Squad: Missione Suicida e online è apparsa una nuova foto che mostra la star accanto a James Gunn.

Lo scatto è stato pubblicato dalla rivista Empire ed è un momento delle riprese che mostra il filmmaker dare indicazioni all'attore.

James Gunn, nell'intervista che accompagna lo scatto, ha dichiarato che considera interessante alcuni elementi del personaggio: "Peacemaker ha un chiaro set di ideali che trovo realmente interessanti. Pensa: 'Voglio la pace, non importa quanti uomini, donne e bambini devo uccidere per ottenerla'. Sembra una sciocchezza, ma ha anche molto senso. E nell'interpretazione di John Cena si potrà notare come non sia felice nel farlo. Si tratta di qualcosa che ho pensato fosse utile per gettare le basi per uno show composto da otto episodi".

Il filmmaker ha inoltre aggiunto: "Peacemaker vive nel mondo di Superman, Batman e Aquaman e non è una cosa facile con cui confrontarsi".

La storia proposta nella serie avrà degli elementi legati alla fantascienza, ma parlerà anche di tematiche rilevanti, mostrandolo inoltre alle prese con le conseguenze delle scelte che ha preso nella sua vita e i suoi punti di vista estremi.

Il protagonista della serie prodotta per HBO Max, scritta e diretta da James Gunn, sarà il personaggio creato da Joe Gill e Pat Boyette, apparso per la prima volta tra le pagine di Fightin' 5, che sarà interpretato da John Cena e debutterà in occasione del film Suicide Squad: Missione Suicida.

Peacemaker crede nella pace a tutti i costi, a prescindere da quante persone dovrà uccidere per riuscire a ottenerla.

Nei fumetti Peacemaker è Christopher Smith, un pacifista che lavora nel campo della diplomazia ed è figlio di un comandante nazista. Il personaggio ha poi fondato Pax Institute che lotta contro i dittatori e i signori della guerra.

James Gunn sarà autore di tutte le otto puntate che compongono la prima stagione, oltre a dirigerne alcune, tra cui la prima, ed essere coinvolto come produttore esecutivo.

Le riprese sono attualmente in corso in Australia. Nel cast anche Danielle Brooks, Freddie Stroma, Nhut Le, Jennifer Holland, Steve Agee, Robert Patrick e Chukwudi Iwuji.