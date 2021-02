Peacemaker: James Gunn col cast nelle foto dal set della serie HBO Max

La produzione di Peacemaker, spinoff seriale di Suicide Squad: Missione Suicida, sarebbe già in corso a Vancouver. Il regista James Gunn ha svelato le prime foto del cast sui social.

La serie HBO Max Peacemaker sarà incentrata sul personaggio omonimo di Suicide Squad: Missione Suicida, Peacemaker, interpretato dall'ex wrestler John Cena. Nelle foto vediamo Cena insieme al resto del cast composto da Steve Agee nel ruolo di John Economos e Jennifer Holland in quello dell'agente NSA Emilia Harcourt, personaggi che vedremo anche in Suicide Squad: Missione Suicida. Tra i nuovi personaggi, Danielle Brooks è Leota Adebayo, Chris Conrad è The Vigilante e Chukwudi Iwuji interpreta Clemson Murn. Nelle immagini diffuse da Gunn manca Robert Patrick, che nello show interpreterà Auggie Smith.

James Gunn ha svelato di aver scritto tutti e otto gli episodi di Peacemaker mentre, bloccato a casa per via dell'emergenza sanitaria, si annoiava. Nella serie di HBO Max, scritta e diretta da James Gunn, faremo la conoscenza approfondita del personaggio creato da Joe Gill e Pat Boyette, apparso per la prima volta tra le pagine di Fightin' 5, che sarà interpretato da John Cena.

Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn su Margot Robbie: "Non vedo l'ora che la vediate nel film"

Peacemaker crede nella pace a tutti i costi, a prescindere da quante persone dovrà uccidere per riuscire a ottenerla. Nei fumetti, Peacemaker è Christopher Smith, un pacifista che lavora nel campo della diplomazia ed è figlio di un comandante nazista. Il personaggio ha poi fondato Pax Institute che lotta contro i dittatori e i signori della guerra.

Peacemaker sarà composta da 8 episodi, avrà un rating R e approderà su HBO Max a gennaio 2022. Prima, si attende l'uscita in sala e in streaming di , prevista per il 6 agosto 2021.