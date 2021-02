Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn su Margot Robbie: "Non vedo l'ora che la vediate nel film"

James Gunn, regista di Suicide Squad: Missione Suicida, non vede l'ora che il pubblico abbia modo di assistere al ritorno in scena della Harley Quinn di Margot Robbie.

James Gunn alle prese con The Suicide Squad

James Gunn, regista di Suicide Squad: Missione Suicida, non vede l'ora che il pubblico abbia modo di assistere al ritorno in scena di Harley Quinn, il personaggio interpretato da Margot Robbie. Lo ha svelato durante un breve Q&A con i fan su Twitter, durante il quale gli è stato chiesto chi fosse il personaggio del film che lui aveva maggiormente voglia di farci scoprire. La risposta è stata la seguente: "È difficile sceglierne solo uno, ma non vedo l'ora che vediate il percorso di Margot Robbie con Harley. E anche Weasel è un bello spettacolo."

Nel film Weasel è interpretato da Sean Gunn, il fratello minore del regista che appare spesso nei suoi film, tra cui la trilogia dei Guardiani della Galassia nei panni di Kraglin e - per le riprese fisiche sul set - Rocket. Per Harley Quinn si tratta invece della terza apparizione di Margot Robbie nel ruolo, e l'attrice australiana ha precedentemente affermato che ogni volta che torna a interpretarla impara qualcosa di nuovo.

Suicide Squad 2: cosa ci aspettiamo dal reboot di James Gunn

John Cena sul set di The Suicide Squad

Suicide Squad: Missione Suicida, sequel a se stante del film del 2016, è scritto e diretto da James Gunn, e arriverà nelle sale americane (e in contemporanea su HBO Max negli Stati Uniti) il 6 agosto.

Si tratta del decimo film del DC Extended Universe, e oltre a Harley Quinn rivedremo anche Captain Boomerang, Amanda Waller e Rick Flag (doveva esserci anche Deadshot, ma è stato rimosso dal progetto a causa dell'indisponibilità di Will Smith, con la possibilità di farlo tornare in futuro), affiancati per l'occasione da nuovi e strambi personaggi come King Shark, Thinker, Ratcatcher, Weasel e Peacemaker. Quest'ultimo, interpretato da John Cena, è anche protagonista di un proprio spin-off seriale, ideato da Gunn durante la post-produzione del film e attualmente in lavorazione a Vancouver. La serie debutterà su HBO Max nelle prime settimane del 2022 e sarà composta da otto episodi.