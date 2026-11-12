Peacemaker, il suo futuro nel DCU è a rischio? Basta un like di James Gunn per accendere i timori

L'uscita improvvisa di James Gunn dai vertici dei DC Studios ha lasciato in sospeso parecchie questioni sul futuro dell'universo cinematografico. Tra le storie che potrebbero non trovare mai una conclusione c'è quella di Peacemaker: la seconda stagione si era chiusa con il protagonista interpretato da John Cena intrappolato su un pianeta alieno, a distanza di anni luce dalla Terra. Un finale pensato per avere conseguenze più ampie sull'intero DCU, ma che ora rischia di trasformarsi in un vicolo cieco. A riaccendere le preoccupazioni è stato un gesto dello stesso Gunn. Nel post pubblicato su Instagram per confermare il suo addio a DC Studios, un fan aveva commentato: "Oh, allora non vedremo mai più Peacemaker", accompagnando il messaggio con un'emoji in lacrime. Il regista avrebbe messo un like proprio a quel commento, scatenando le speculazioni sul destino del personaggio e sui progetti che aveva immaginato per il nuovo universo DC.

Il cliffhanger di Peacemaker potrebbe non avere una conclusione

La possibilità che il finale della seconda stagione venga ripreso in futuro non è mai stata esclusa. Quando aveva introdotto la vicenda, James Gunn aveva infatti lasciato intendere che l'esilio di Peacemaker avrebbe avuto un ruolo importante nella narrazione complessiva del DCU, collegandolo in qualche modo alla storyline a fumetti Salvation Run. Si tratta di un arco narrativo che coinvolge diversi supercriminali DC spediti su un pianeta ostile, costretti a sopravvivere lontano dalla Terra.

Peacemaker: il poster della serie

Adesso, però, il quadro è decisamente meno rassicurante. Il like attribuito a Gunn ha rapidamente fatto il giro dei social, anche se è necessario mantenere una certa cautela: non rappresenta una conferma ufficiale dell'abbandono del personaggio. Inoltre, il riferimento a quella specifica interazione sarebbe stato successivamente rimosso, mentre il post originale del regista è rimasto online. Non è chiaro se Gunn abbia apprezzato il commento per errore, magari mentre cercava di interagire con un altro messaggio, oppure se abbia deciso di eliminare il riscontro per evitare ulteriori polemiche.

Un'occasione per recuperare il filo narrativo esiste. Man of Tomorrow, il prossimo film dedicato a Superman, dovrebbe arrivare nelle sale nell'estate del 2027 e sembra destinato a portare una parte significativa dell'azione nello spazio, anche in virtù della presenza di Brainiac come antagonista principale. Uno scenario che potrebbe offrire il contesto ideale per tornare sulla sorte di Peacemaker e sul suo misterioso pianeta-prigione.

Resta da capire, tuttavia, quale sarà il destino del progetto dopo l'uscita di scena di Gunn. Anche se il film sembra avviato verso la data prevista, non è possibile sapere se i cambiamenti ai vertici dei DC Studios porteranno a modifiche della storia o alla rinuncia ad alcuni elementi pensati per collegare le diverse produzioni.

Il timore dei fan riguarda anche il rischio che Man of Tomorrow finisca per diventare una sorta di film di transizione, destinato a chiudere alcune trame senza poter davvero contribuire alla direzione successiva dell'universo DC. Una situazione che ricorda quanto accaduto con The Flash e Aquaman e il regno perduto: entrambi realizzati prima dell'arrivo di Gunn e Peter Safran alla guida degli Studios, ma distribuiti quando il nuovo corso era già stato annunciato.

Il precedente di The Flash e il futuro incerto del DCU

Proprio The Flash rappresenta un esempio delle difficoltà legate a un universo cinematografico in fase di transizione. Durante la lavorazione, il finale del film venne modificato più volte, mentre la produzione cercava di capire se la storia dovesse collegarsi al futuro DCU oppure rimanere un episodio autonomo. La scelta definitiva portò alla sorprendente apparizione di George Clooney nei panni di Bruce Wayne, un ritorno che non ha avuto seguito e che, con il senno di poi, è rimasto senza una vera funzione narrativa.

Peacemaker: una scena con John Cena

Per il momento, non ci sono indicazioni precise su come verrà gestito Man of Tomorrow, né sulla possibilità che alcune sue sequenze o storyline vengano rimaneggiate per adattarle ai piani dei nuovi responsabili.

Il like di Gunn, ammesso che sia stato intenzionale, non basta a decretare la fine di Peacemaker. È però un segnale che i fan hanno interpretato come poco incoraggiante, soprattutto perché arriva proprio mentre il futuro del DCU attraversa una fase di profonda incertezza.