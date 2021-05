Peacemaker: Freddie Stroma rimpiazza Chris Conrad nello spinoff di The Suicide Squad

Freddie Stroma prenderà il posto di Chris Conrad nel ruolo di Vigilante in Peacemaker, serie spinoff di The Suicide Squad in arrivo a gennaio su HBO Max.

Freddie Stroma sostituirà Chris Conrad nel cast della serie HBO Max Peacemaker, spinoff di The Suicide Squad. Secondo Deadline, l'attore interpreterà il ruolo di Vigilante.

Noto anche come Adrian Chase, Vigilante un tempo era un avvocato che ha scelto di manipolare la legge a suo piacimento dopo aver perso fiducia nel sistema quando il killer della sua famiglia è stato lasciato libero. Esperto di combattimento corpo a corpo, Vigilante ha l'abilità di guarire rapidamente e rigenerare il suo corpo dopo aver ricevuto seri danni. Il personaggio creato da Marv Wolfman e George Pérez, è apparso per la prima volta in New Teen Titans Annual #2.

In un primo tempo, a interpretare Vigilante era stato chiamato Chris Conrad, ma l'attore ha abbandonato il progetto in seguito a divergenze creative con la produzione.

Peacemaker è scritto dal regista di The Suicide Squad - Missione Suicida James Gunn, che si occuperà di dirigere vari episodi dello show. Gunn, Peter Safran e Matt Miller figurano come produttori esecutivi. Al centro della storia John Cena, interprete di Peacemaker, in quella che è la sua storia delle origini.

Peacemaker dovrebbe approdare su HBO Max a gennaio 2022. Prima vedremo John Cena nei panni del vigilante in The Suicide Squad - Missione Suicida, al cinema dal 5 agosto 2021.