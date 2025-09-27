Peacemaker, ecco in che modo spiana la strada al sequel di Superman, Man of Tomorrow

Il sesto episodio della seconda stagione di Peacemaker, intitolato "Ignorance Is Chris", ha in pratica sconvolto le regole del mondo in cui il Chris Smith di John Cena si trova ad operare e in sostanza spiana la strada al sequel di Superman già annunciato, Man of Tomorrow.

Subito dopo la messa in onda dell'episodio e la rivelazione che i nazisti governano la Terra parallela della serie in cui il protagonista scopre che il fratello è ancora vivo e ha mantenuto buoni rapporti con il padre, James Gunn ha fatto il giro dei media per discutere quanto successo.

In diverse interviste, il regista e co-CEO dei DC Studios ha confermato che si tratta effettivamente di Terra-X. Tuttavia, nella serie stessa non verrà chiamata così: "Le persone non danno nomi ai loro pianeti diversi da Terra, quindi per loro è Terra, proprio come per noi e per il DCU è Terra", ha sottolineato Gunn. "Non credo che le persone pensino ai loro pianeti come dotati di numeri, ma sì, io la chiamo Terra-X".

Peacemaker 2, John Cena in una scena

Qual è il filo conduttore tra Peacemaker e Man of Tomorrow

Si è parlato molto dei collegamenti tra la seconda stagione di Peacemaker e il sequel di Superman, Man of Tomorrow, ma Terra-X non sarà il filo conduttore tra questi progetti DCU. "Non è una parte importante della narrazione", ha rivelato Gunn. "Riguarda solo Peacemaker".

In un'altra intervista con The Wrap, Gunn ha parlato delle riprese di Peacemaker svoltesi parallelamente a quelle di Superman e ha rivelato che la nuova collaborazione tra Lex Luthor e Rick Flag Sr. sarà la chiave del prossimo capitolo della "Saga di Superman".

"Ho girato tre scene mentre stavamo girando 'Superman'. C'era la scena con la Justice Gang; l'ho girata di sabato. La scena con Lex l'ho girata in mezza giornata sempre di sabato", ha spiegato. "E poi c'è una scena nell'episodio 8 che ho girato in modo da poter utilizzare vari attori contemporaneamente".

Peacemaker 2, Nicholas Hoult è Lex Luthor in una scena

La differenza di tono nel Lex Luthor post-Superman

"La scena ha importanti ramificazioni: il suo rapporto con Rick Flag è qualcosa di importante per Man of Tomorrow. Ed è stato divertente vedere Nick sotto una luce diversa, Peacemaker è diciamo più naturalistico di Superman. Con il suo ingresso in quella conversazione, il personaggio è cambiato, non solo per quello che ha passato - ovvero essere stato picchiato da un super cane e mandato in prigione per il resto della sua vita - ma anche per le sottili differenze di tono nella serie rispetto al film", ha aggiunto Gunn.

Quindi, non seguiremo la Justice Gang su Terra-X per una guerra totale contro un Superman nazista e i suoi alleati. La maggior parte dei fan dei fumetti è già piuttosto stanca del Multiverso, quindi non è necessariamente una cosa negativa, e ora sembra sempre più probabile che Rick sarà responsabile della liberazione di Lex e gli darà le risorse per proteggere il mondo come "eroe" al fianco dell'Uomo d'Acciaio.