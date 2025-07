Peacemaker 2: il nuovo teaser introduce il multiverso DC, in arrivo un crossover tra DCEU e DCU?

Un nuovo teaser da 30 secondi della seconda stagione di Peacemaker è stato avvistato in alcune sale e ha rapidamente fatto il giro del web. A quanto pare, la sequenza mostra un confronto tra Christopher Smith e una sua versione alternativa, lasciando intendere che l'incontro avvenga in una realtà parallela.

Il teaser ha riacceso le speculazioni tra i fan su cosa abbia in mente James Gunn: sta forse cercando di integrare il Peacemaker del vecchio DCEU nel nuovo universo DCU, oppure ci troveremo davanti a una versione completamente rinnovata del personaggio?

Il multiverso arriva anche in Peacemaker?

Lo status della serie nel nuovo canone DC è stato a lungo oggetto di discussione, soprattutto considerando l'importanza che alcuni dei suoi protagonisti avevano già nel DCEU. Gunn aveva precedentemente affermato: "In Creature Commandos si parlerà di eventi accaduti in The Suicide Squad e Peacemaker. Quindi quelle cose diventano automaticamente canone".

PASSOU O TRAILER DE PACIFICADORRR pic.twitter.com/o5fm62akjU — matt (@mattx998) July 13, 2025

E ancora: "Quasi tutto di Peacemaker resta canonico, tranne la scena con la Justice League... e ci torneremo nella prossima stagione".

Non è chiaro se la nuova stagione sia un vero e proprio reboot o se rappresenti un punto di contatto tra due realtà distinte. Alcuni indizi suggeriscono che la serie potrebbe effettivamente fungere da "cerniera" tra il DCEU e il DCU, magari trasferendo lo stesso Peacemaker in un altro universo narrativo.

Peacemaker: una foto promozionale

Un'altra possibilità è che Peacemaker viaggi in una realtà alternativa all'interno del multiverso, usata come espediente narrativo per approfondire una diversa versione di sé stesso. Questo potrebbe segnare una tappa importante nella sua trasformazione in eroe. Tuttavia, se così fosse, sarebbe curioso che la serie evitasse di confrontarsi apertamente con la storia del DCEU e con il passato del personaggio visto in The Suicide Squad - Missione Suicida.

Cosa aspettarsi da Peacemaker 2

La nuova stagione vede Christopher "Chris" Smith continuare la sua missione personale per portare la pace... anche a costo di spargere sangue. Dopo le conseguenze del film del 2021 diretto da Gunn, Peacemaker segue un protagonista alle prese con il suo passato e in cerca di un nuovo scopo, pur rimanendo fedele alla sua discutibile etica da vigilante.

Il cast della seconda stagione include John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Frank Grillo, Sol Rodríguez, David Denman, Brey Noelle e Tim Meadows. Si vocifera anche di un possibile ritorno di Joel Kinnaman nei panni di Rick Flag Jr.