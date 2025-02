Peacemaker 2: la prima foto svela il ritorno di uno dei personaggi più amati di Suicide Squad

La seconda stagione di Peacemaker debutterà su HBO e Max il prossimo agosto e il creatore James Gunn ha appena rilasciato una prima immagine ufficiale.

La foto ritrae Steve Agee nei panni di John Economos, che dopo aver esordito nel film The Suicide Squad dello stesso Gunn è stato tra i protagonisti della prima stagione della serie con John Cena.

Introdotto nel film DCEU del 2021, il personaggio è diventato un beniamino dei fan e, dopo aver svolto un ruolo chiave di supporto nella prima stagione di Peacemaker, ha fatto il suo debutto nel DCU in Creature Commandos lo scorso anno, anche se in versione animata. Essendo il braccio destro di Amanda Waller, non è chiaro cosa porterà in tavola al ritorno di questa serie, soprattutto perché si prevede che Rick Flag Sr. prenderà il comando in A.R.G.U.S.

Cosa vedremo nella seconda stagione di Peacemaker

Peacemaker: John Cena in un'immagine della serie

Questa è solo la seconda immagine ufficiale della seconda stagione dello show, che entrerà ufficialmente a far parte del DCU, dopo che in precedenza Gunn aveva fatto riferimento a un nuovo misterioso cattivo.

Peacemaker: una foto di scena della serie

I DC Stduios non hanno ancora condiviso nulla che mostri Christopher Smith in azione, anche se alcune immagini promozionali diffuse via social avevano rivelato il nuovo design dell'elmetto dell'antieroe, mentre le riprese erano in corso qualche mese fa.

Durante un recente evento stampa sul DCU, Gunn ha dichiarato ai giornalisti: "Peacemaker è pronto. Sono impegnato nel montaggio mentre mi sto occupando di Superman. È stato davvero divertente. Penso che [John Cena] abbia sorpreso tutti nella prima stagione per quello che è stato in grado di fare a livello di performance". Il regista e dirigente dello studio ha quindi aggiunto:. "E questo ragazzo è cresciuto esponenzialmente nella seconda stagione. È davvero incredibile, così come tutto il cast".