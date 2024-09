Peacemaker 2: primo sguardo al nuovo design dell'iconico casco di John Cena

James Gunn ha pubblicato su Instagram un primo sguardo ufficiale al nuovo casco che Christopher Smith, interpretato da John Cena, indosserà nella seconda stagione di Peacemaker.

La foto mostra l'elmetto solo dal retro, ma si tratta chiaramente di un nuovo design. Sarà interessante vedere se l'intero elmetto si ispira alle prime apparizioni del personaggio.

"In questo giorno, #Peacemaker aka Christopher Smith ha fatto la sua prima apparizione nei fumetti in Fightin' 5 #40, nel 1966, creato da Joe Gill e Pat Boyette", ha scritto Gunn nella didascalia del suo post. "È il ruolo che @JohnCena è nato per interpretare, e non vedo l'ora di mostrare a tutti voi cosa stiamo preparando ora per la seconda stagione di @Peacemaker!".

Peacemaker: la seconda stagione vedrà il ritorno di questo personaggio

I dettagli della nuova stagione

Sebbene la foto sia stata rimossa, di recente è stato avvistato sul set un murale che raffigura il Peacemaker di John Cena (con un costume leggermente diverso), suo padre con il costume del Drago Bianco e un terzo misterioso personaggio che, secondo molti, sarà il fratello di Christopher Smith, Keith.

Se avete visto la prima stagione, saprete che Chris ha accidentalmente ucciso il fratello maggiore dandogli un pugno in testa quando il padre li ha costretti a combattere per il divertimento dei suoi amici ariani, ma la teoria è che questa foto sia ambientata in una linea temporale alternativa in cui Keith è vivo e si è unito al padre e al fratello come parte di una squadra di vigilanti.

Questa ipotesi può sembrare un po' azzardata, ma sappiamo che Robert Patrick tornerà a vestire i panni di Auggie Smith nonostante sia stato ucciso nel finale della prima stagione, e questo spiegherebbe i commenti di James Gunn sul fatto che la prima stagione non fa parte del DCU.

Piuttosto che far finta che certi eventi (i camei della Justice League, per esempio) non siano accaduti, questa stagione potrebbe portare Peacemaker e i personaggi di supporto in una realtà completamente nuova.

Anche Danielle Brooks e Steve Agee sono stati confermati per riprendere i loro ruoli della prima stagione, mentre Sol Rodríguez e David Denman si uniranno alla mischia nei panni di Sasha Bordeaux e "Larry".