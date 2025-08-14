Peacemaker 2: John Cena alle prese con scontri sanguinosi e tanta azione nel trailer vietato ai minori

La serie Peacemaker tornerà tra qualche giorno, il 21 agosto, sugli schermi americani e il trailer vietato ai minori regala qualche divertente anticipazione.

Il progetto targato HBO Max è stato creato e prodotto da James Gunn e fa parte del nuovo DCU, come confermato più volte dal filmmaker.

Le anticipazioni del trailer di Peacemaker 2

Nel video promozionale, oltre a sesso e scontri sanguinosi, si assiste a divertenti interazioni tra i protagonisti.

Il trailer della seconda stagione di Peacemaker svela che Christopher Smith, il protagonista interpretato da John Cena, ora possiede una specie di 'portale' che gli permette di spostarsi tra varie dimensioni, anche se non si racconta come ne è entrato in possesso.

Rick Flag Sr, interpretato da Frank Grillo, lo paragona a quello che aveva Lex Luthor e inizia a dargli la caccia con l'aiuto di A.R.G.U.S..

Il filmato conferma quindi il legame con gli altri progetti del DCU sviluppati dopo l'arrivo di James Gunn, che ha parlato recentemente della situazione, e Peter Safran alla guida dello show.

Ecco il trailer:

I protagonisti della seconda stagione

Nel cast dei nuovi episodi ci sono anche Freddie Stroma nel ruolo di Adrian Chase/Vigilante, Jennifer Holland che è Emilia Harcourt, Steve Agee nei panni di John Economos, Nhut Le che interpreta Judomaster, e Robert Patrick nei panni di August 'Auggie' Smith/White Dragon.

Tra gli interpreti spazio anche a Tim Meadows nel ruolo di Langston Fleury e Michael Rooker nei panni di Red St. Wild.

La trama della nuova stagione anticipa semplicemente che Peacemaker farà fatica a riconciliare il suo passato con quello che considera il suo scopo nella vita, il tutto mentre continua a lottare contro il male nel suo tentativo di raggiungere la pace a ogni costo.

La serie DC è disponibile in Italia grazie a TIMVision e bisognerà attendere per scoprire quando tornerà sui nostri schermi.