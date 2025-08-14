James Gunn svela il futuro del DCU: il sequel di Superman, e l'importanza "incredibile" di Peacemaker 2

Il regista di Superman, James Gunn, ha confermato di aver completato un soggetto estremamente dettagliato per il prossimo film dedicato all'iconico supereroe, primo tassello di quella che definisce la "Saga di Superman". La rivelazione è arrivata sul red carpet della première della seconda stagione di Peacemaker, dove Gunn ha raccontato anche come il progetto si intreccerà con altre produzioni del DC Universe.

Un sequel che apre un nuovo capitolo per il DCU

Durante l'intervista, Gunn non ha chiarito se "Saga di Superman" sia il titolo ufficiale della nuova linea narrativa, ma ha confermato che il film avrà un ruolo centrale nel collegare Superman e Peacemaker. Secondo le prime ipotesi, la storia potrebbe riunire l'Uomo d'Acciaio, interpretato da David Corenswet, con Supergirl (Milly Alcock) e il cane Krypto, per affrontare minacce come Brainiac o il gruppo dell'Authority.

Superman e Krypto

Gunn ha spiegato che il film fungerà da ponte verso la nuova stagione di Peacemaker, serie che - pur avendo toni più adulti - includerà diversi personaggi introdotti proprio in Superman. "Molte guest star, molti ritorni e intrecci narrativi. Non credo di aver mai amato un progetto quanto questa stagione di Peacemaker. Ci sto lavorando e spero di iniziare in produzione non troppo in là nel tempo" ha dichiarato il regista.

Il cast e i volti del nuovo Superman

Il film vedrà Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, Nicholas Hoult come Lex Luthor, Isabela Merced come Hawkgirl, Nathan Fillion come Guy Gardner, Edi Gathegi come Mr. Terrific e Anthony Carrigan come Metamorpho. Pruitt Taylor Vince e Neva Howell interpreteranno i Kent, mentre Supergirl farà il suo debutto cinematografico prima dello spin-off La Donna di Domani.

Superman: David Corenswet e Rachel Brosnahan in una scena del film

Il nuovo reboot di Superman propone una versione inedita del primo grande supereroe, fondendo azione spettacolare, momenti di umorismo e forte intensità emotiva. Nella visione di James Gunn, Superman è guidato da una fiducia incrollabile nella bontà delle persone, pronto a ispirare e proteggere anche in un contesto complesso e pieno di sfide. Questa interpretazione mira a dare nuova linfa al DCEU, raccontando una storia coinvolgente capace di trasmettere valori positivi e di lasciare il segno nello spettatore.