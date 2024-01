Peacemaker 2, come si inserirà nel DCU? James Gunn: 'Non ci sarà confusione'

Qualche settimana fa, James Gunn aveva confermato che la seconda stagione di Peacemaker avrebbe fatto parte della narrazione del DCU in arrivo, ma adesso ci ha tenuto a rassicurare i fan che non rimarranno confusi dalla sua presenza.

Gunn ha poi parlato di come intende trasformare Peacemaker in una vera e propria property del DCU, nonostante la prima stagione dello show non faccia tecnicamente parte dell'attuale canone del franchise. "Perché è la cosa che preferisco fare, è il più grande show originale di Max di sempre, e ho trovato un modo per farlo entrare nel DCU. Non ci sarà alcuna confusione", ha promesso Gunn a un fan.

Il regista ha poi aggiunto che anche l'aquila Eagly, che accompagnava John Cena nella prima stagione, farà ritorno nei nuovi episodi. Gunn sta attualmente scrivendo i copioni, ma la produzione partirà una volta terminato il suo lavoro con Superman: Legacy.

La seconda stagione di Peacemaker è solo uno dei numerosi progetti previsti per il nuovo DCU, la cui prima fase intitola Chapter 1: Gods and Monsters. Il debutto, prima ancora di Superman: Legacy, sarà con la serie animata intitolata Creature Commandos. È prevista anche una serie su Amanda Waller, con Viola Davis che riprenderà il suo ruolo da Peacemaker e dai film di Suicide Squad.