Waller, James Gunn rassicura i fan sulla serie: 'Ancora in fase di sviluppo'

Dopo l'annuncio arrivato oltre un anno fa insieme alle prime rivelazioni sul nuovo DC Universe, James Gunn è tornato a rassicurare i fan sulla miniserie Waller, dedicata al personaggio interpretato da Viola Davis e di cui non si sentiva più parlare da un po' di tempo.

Secondo Gunn, che in questo momento è impegnato nelle riprese di Superman, anche se si sono verificati dei ritardi, Waller è ancora in lavorazione. Su Instagram, il regista ha confermato l'aggiornamento su Peacemaker e ha fatto sapere ai fan che Waller è ancora in fase di sviluppo, solo che il progetto è stato ritardato dagli scioperi di Hollywood dello scorso anno.

"La fonte è piuttosto incerta, ma è tutto vero", ha scritto Gunn. "John Cena ha condiviso questa notizia da Howard Stern la scorsa settimana. Per rispondere alle vostre domande successive: sì, gireremo Superman e Peacemaker contemporaneamente; sì, ho scritto tutti gli episodi; ma no, nell'interesse di far uscire lo show non potrò dirigerli tutti (solo alcuni; e sì, Waller è ancora in sviluppo e Jeremy e Christal sono ancora duramente al lavoro per scrivere grandi cose, ma il programma è stato influenzato dagli scioperi, quindi Waller arriverà dopo PM nella tabella di marcia generale".

Amanda Waller

"Questa è la storia di Amanda Waller, interpretata da Viola Davis", aveva detto Gunn all'epoca dell'annuncio dello show. "Viola Davis farà squadra con i membri del Team Peacemaker e questa è una storia creata da Christal Henry che ha scritto Watchman e Jeremy Carver che ha creato Doom Patrol. È una storia fantastica, fuori dal mondo, e non vedo l'ora che la gente la veda".

Amanda Waller: James Gunn smentisce categoricamente un rumor sulla serie con Viola Davis

Creata da John Ostrander, Len Wein e John Byrne, il personaggio di Amanda Waller è stato introdotto per la prima volta sulle pagine della DC Comics in Legends #1 del 1986. Sebbene non abbia superpoteri, la Waller è diventata una forza formidabile nel mondo dei supereroi, tra la sua direzione della Suicide Squad e i suoi ruoli con Checkmate e A.R.G.U.S. La continuità dei New 52 ha reintrodotto una versione più giovane della Waller, che era un membro dei black-ops Team 7 insieme a Black Canary, Deathstroke e Grifter. Questa versione del personaggio formò in seguito la Justice League of America.