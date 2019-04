Pavarotti: il trailer del documentario di Ron Howard sul tenore italiano

Pavarotti è il nuovo documentario diretto da Ron Howard di cui è stato diffuso il primo trailer.

Il progetto, prodotto da CBS Films, arriverà nei cinema americani il 7 giugno e racconterà la vita del tenore italiano, diventato nel corso degli anni una vera e propria star nel mondo della musica classica.

Il video regala le prime sequenze tratte dalle interviste con Luciano Pavarotti in cui ripercorreva i primi passi compiuti nel mondo della musica, spiegando che la madre lo lodava fin da piccolo per la sua splendida voce, spingendo però il figlio a sottolineare che non era affidabile essendo di parte. La reazione della donna era invece ben chiara: "Non è vero, perché non lo dico quando sento cantare tuo padre".

Il trailer dà spazio poi a immagini del dietro le quinte delle sue performance, alle dichiarazioni delle persone che lo hanno conosciuto, ai materiali di repertorio in cui si dimostra la sua fama internazionale e il modo in cui ha sostenuto le cause benefiche in cui credeva.

Ecco il video:

Pavarotti, nella sua lunga carriera, ha conquistato cinque premi Grammy e ha venduto oltre 100 milioni di copie dei suoi album, diventando un'icona della musica fino alla morte avvenuta nel 2007.