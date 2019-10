Pavarotti, Ron Howard sul documentario: "Spero di far arrivare la lezione di Luciano a tutti"

Pavarotti: un primo piano di Luciano Pavarotti

Il premio Oscar Ron Howard ha presentato alla 14esima Festa del Cinema di Roma Pavarotti, documentario su Luciano Pavarotti, tenore con una delle voci più belle del secolo scorso. Co-prodotto anche da TimVision e Wildside, Pavarotti è in sala, come evento, il 28, 29 e 30 ottobre, distribuito da Nexo Digital e sarà disponibile anche sulla piattaforma di streaming.

Abbiamo incontrato Ron Howard proprio a Roma, dove gli abbiamo chiesto se sente di condividere con Luciano Pavarotti un destino simile, ovvero quello di realizzare arte popolare, nel senso più nobile del termine: "In piccola parte sentivo che, nel realizzare questo film, abbiamo portato avanti questo suo obbiettivo: Luciano Pavarotti voleva portare l'opera alle masse, al pubblico. Spero che il film attiri persone che conoscono l'opera, apprezzano qualcosa, ma forse non hanno mai capito, e forse nemmeno io l'ho fatto, quanto possa essere potente ed emozionante e quanto sia impressionante la trasformazione dei cantanti, della loro voce, in modo da raggiungere questi suoni. È un dono di Dio, come dice Nicoletta, la seconda moglie di Luciano, ma ci vuole di più: devi prendere quel dono e coltivarlo. È una bella lezione per ognuno di noi."

La video intervista a Ron Howard

Ron Howard: "Pavarotti, la sua vita è stata come un'opera lirica"

L'istruzione: una lezione importante che ci ha lasciato Pavarotti

Nel film Pavarotti dice che non esistono grandi maestri o studenti, l'importante è come lavorano insieme: Ron Howard è d'accordo? "Per me l'istruzione è fondamentale: in America è un argomento particolarmente frustrante, abbiamo scuole ottime e altre pessime per nulla supportate. In una nazione come la nostra non dovrebbe succedere: limita le possibilità della nostra cultura e del paese. Il messaggio di studenti ambiziosi e ottimi insegnanti che lavorano insieme per realizzare qualcosa di notevole è qualcosa con cui sono completamente d'accordo: sono molto felice che ci sia questa frase nel nostro film."