Paul Thomas Anderson: svelata la data di uscita del suo nuovo film

Paul Thomas Anderson è tornato alla regia e il suo nuovo film ha ora una data di uscita: il 26 novembre il progetto debutterà negli Stati Uniti in alcune città, per poi essere distribuito a livello nazionale dal 25 dicembre.

Attualmente il lungometraggio non ha ancora un titolo ufficiale e United Artists Releasing ha aggiornato solo sul periodo previsto per l'arrivo sul grande schermo.

Il regista Paul Thomas Anderson ha diretto il film a Los Angeles in autunno e, secondo alcune indiscrezioni, la storia è ambientata negli anni '70 nell'area della San Fernando Valley. Al centro della trama dovrebbe esserci un adolescente che lavora come attore mentre studia al liceo e diventa amico di un famoso regista e produttore hollywoodiano.

Nel cast ci sono l'attore Bradley Cooper che avrà il ruolo del regista, Benny Safdie nella parte di un politico, Alana Haim e Cooper Hoffman, il figlio di Philip Seymour Hoffman, che sarà il teenager attore protagonista del racconto.