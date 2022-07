Paul Newman e Joanne Woodward: il trailer del documentario di Ethan Hawke dedicato alla coppia

Ethan Hawke svela il trailer del documentario sulle vite di Paul Newman e Joanne Woodward, The Last Movie Stars, in uscita negli USA su HBO Max.

La storia d'amore di Paul Newman e Joanne Woodward viene esplorata da Ethan Hawke nel documentario Max Original in 6 parti The Last Movie Stars, in streaming il 21 luglio su HBO Max.

PEOPLE ha svelato il trailer del film diretto da Ethan Hawke con la produzione esecutiva di Martin Scorsese, che celebra i personaggi enigmatici, l'incredibile talento e la storia d'amore di Joanne Woodward, 91 anni, e Paul Newman, sposati per 50 anni prima della morte dell'attore, nel 2008, all'età di 83 anni.

"Centrale per il documentario è un progetto abbandonato da tempo che Newman ha commissionato all'amico e sceneggiatore Stewart Stern", afferma un comunicato. "Su richiesta di Newman, Stern ha intervistato amici intimi, familiari e collaboratori artistici Elia Kazan, Sidney Lumet, Karl Malden, Sidney Pollack, Gore Vidal, Jacqueline Witte, Joanne Woodward e altri per un libro di memorie che era stato pianificato. Lo stesso Paul Newman è stato intervistato da Stern. Hanno discusso della sua giovinezza, del suo primo matrimonio con Jackie Witte, della sua storia d'amore e della vita con Joanne Woodward, dei suoi demoni personali e della straziante perdita di suo figlio, Scot.".

The Last Movie Stars include interviste d'archivio con Woodward e Newman, oltre agli attori Karen Allen, George Clooney, Oscar Isaac, LaTanya Richardson Jackson, Zoe Kazan, Laura Linney, Sam Rockwell e altri segmenti delle interviste originali realizzate per il documentario.

Ethan Hawke ha anche intervistato alcune delle figlie di Paul Newman per saperne di più sui loro genitori oltre Sally Field e Martin Scorsese, che esplorano ciò che ha reso la singolare carriera e la relazione di Woodward e Newman. Il risultato, distribuito in sei parti, è un documentario riflessivo e rivelatore di vite vissute in pienezza.

Ethan Hawke ha dichiarato: "È un onore poter condividere la vita stimolante e la storia d'amore di Joanne e Paul con il pubblico. Sono particolarmente entusiasta che un progetto in cui abbiamo riversato così tanto cuore e anima ora abbia la sua dimora su HBO Max, una piattaforma nota per celebrare e sostenere la forma d'arte del documentario. Abbiamo offerto uno sguardo raro ed esclusivo alle carriere di entrambi gli attori e a una complessa relazione di 50 anni che alla fine è riuscita a superare ogni ostacolo".