Roma 2022 al via con James Ivory e le proiezioni di Il Colibrì e Marcel – The Shell With Shoes On

La Roma 2022 prende il via oggi 13 ottobre con la consegna del premio alla carriera assegnato a James Ivory e le proiezioni di titoli molto attesi come Il colibrì e la docuserie The Last Movie Stars; in apertura di Alice nella città ci sarà invece Marcel - The Shell With Shoes On.

La diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma si terrà fino al 23 ottobre, con la direzione artistica di Paola Malanga, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma presieduta da Gian Luca Farinelli, Direttrice Generale Francesca Via. L'evento cinematografico si svolgerà prevalentemente all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, dove si svolgeranno le proiezioni e il red carpet, ma la Festa coinvolgerà anche il resto della Capitale grazie alla collaborazione con le più interessanti realtà culturali del territorio.

La cerimonia di apertura

La Festa del Cinema prenderà ufficialmente il via alle ore 19, quando la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica ospiterà la cerimonia inaugurale presentata da Geppi Cucciari, visibile in contemporanea anche dalla Sala Petrassi. L'evento, durante il quale si terrà un minuto di silenzio in ricordo di Mahsa Amini, si aprirà con la consegna del Premio alla Carriera a James Ivory, il regista americano che ha realizzato ben 32 film da regista ricevendo quattro candidature all'Oscar e conquistando la statuetta come Migliore Sceneggiatura per Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino. A Roma il cineasta riceverà il riconoscemento dalle mani del produttore Jeremy Thomas.

Il film di apertura

Ad aprire la Festa del Cinema 2022, sarà poi Il colibrì di Francesca Archibugi. La regista sarà presente sul red carpet assieme a Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Nanni Moretti, Laura Morante, Benedetta Porcaroli, Massimo Ceccherini, Fotiní Peluso, Francesco Centorame, Sergio Albelli e Alessandro Tedeschi.

Tratto dal romanzo di Sandro Veronesi, premio Strega 2020, il film traduce in immagini la complessa e miracolosa struttura a incastro del libro, tra coincidenze, perdite, rimpianti e amori assoluti. Il film si chiude con una canzone inedita di Sergio Endrigo, dal titolo Caro amore lontanissimo, interpretata da Marco Mengoni, che sarà ospite della Festa e salirà sul palco per interpretare il brano al termine della proiezione ufficiale.

Il colibrì, inoltre, sarà preceduto dal cortometraggio Luciano Pavarotti, la stella di Gianluigi Toccafondo, realizzato in occasione delle celebrazioni per la posa della Stella dedicata a Luciano Pavarotti sulla Walk of Fame di Los Angeles.

L'omaggio a James Ivory

Il Premio alla Carriera, James Ivory, sarà alla Festa anche per presentare il suo nuovo lavoro, A Cooler Climate, che sarà proiettato alle ore 16 in Sala Petrassi e alle ore 16.30 in Teatro Studio Gianni Borgna. Il documentario è stato realizzato con Giles Gardner a partire dalle bobine di un documentario girato in Afghanistan durante un suo viaggio nel 1960: virate e immalinconite dal tempo, le immagini di Bamiyan e Kabul si mescolano con quelle della sua infanzia nell'Oregon, sempre accompagnate dalla voce narrante dell'autore.

Il programma della Casa del Cinema

Dal 13 al 23 ottobre, la Festa del Cinema di Roma ospiterà, presso la Casa del Cinema, l'ampio programma di omaggi, restauri, documentari e incontri della sezione Storia del Cinema. Tutti gli eventi saranno a ingresso libero con priorità per gli accreditati della manifestazione.

Il programma si aprirà alle ore 15.30, con la proiezione di Treni - Arrivi, una raccolta di trenta minuti (la stessa durata dei programmi Lumière) delle più iconiche scene di "arrivi" della storia del cinema. La proiezione è organizzata in occasione della mostra La memoria delle stazioni, realizzata da Archivio Luce Cinecittà in collaborazione con Fondazione FS Italiane e curata dalla Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia.

Alle ore 16.45 verranno proiettati i primi due episodi di The Last Movie Stars diretta da Ethan Hawke, docu-serie creata e prodotta da Emily Wachtel insieme a Adam Gibbs e Lisa Long Adler, con Martin Scorsese nel ruolo di produttore esecutivo: l'epica serie in sei parti celebra Paul Newman e Joanne Woodward, la loro lunga e appassionata storia d'amore e l'incredibile talento che li ha resi artisti amati in tutto il mondo. Newman e Woodward, protagonisti dell'immagine ufficiale della diciassettesima edizione della Festa del Cinema, saranno inoltre al centro di un'ampia retrospettiva di quindici film, a cura di Mario Sesti. Il primo appuntamento è fissato per le ore 19.30 con Un bacio prima di morire di Gerd Oswald. Melissa Newman, una delle tre figlie della coppia, sarà ospite della Festa del Cinema in occasione della cerimonia di apertura della manifestazione.

Alle ore 21.30, il pubblico potrà poi assistere al film Camera con vista in omaggio al cinema di James Ivory, premio alla Carriera della diciassettesima edizione: la Festa proietterà inoltre Mr. & Mrs. Bridge, introdotto dallo stesso Ivory, Maurice e Quel che resta del giorno.

Marcel - The Shell With Shoes On apre Alice nella Città

Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, diretta da Gianluca Giannelli e da Fabia Bettini, dedica la sua giornata inaugurale alle famiglie, alle scuole e all'ambiente.

Le proiezioni prenderanno il via con il film di Sophie Chiarello Il cerchio, unico film italiano in Concorso che sarà proiettato per le scuole ad Auditorium Conciliazione. Un documentario non sui bambini ma con i bambini, in cui la regista cerca di raccontare pensieri ed emozioni dei più piccoli dal loro punto di vista.

Seguirà, la proiezione de Il ragazzo e la tigre, sempre negli spazi dell'Auditorium Parco della Musica, di Brando Quilici, una storia avvincente di amore, di amicizia e coraggio, nonché un'avventura straordinaria che ha gli odori e i suoni della natura.

In conclusione della giornata, grande festa per le famiglie e alla presenza di numerosi protagonisti del cinema italiano come Anna Foglietta, Valentina Lodovini , Andrea Bosca e tanti altri che parteciperanno alla proiezione serale all'Auditorium del film in Concorso Marcel the Shell with Shoes On di Dean Fleischer-Camp dove protagonista è Marcel, una piccola conchiglia parlante con un solo occhio e un paio di scarpe da ginnastica che sembra discendere direttamente da Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. Un film che spazia tra reale e immaginario, perfetto per riscoprire il senso dell'esperienza cinematografica con i propri figli.