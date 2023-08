Foe: Saoirse Ronan e Paul Mescal nel trailer del film sci-fi

Garth Davis ha diretto Saoirse Ronan e Paul Mescal nel film Foe, ambientato in un futuro distopico, e il trailer del film anticipa le prime sequenze del progetto, in arrivo nelle sale americane il 6 ottobre.

Nel video viene introdotta la coppia al centro della trama e il loro stile di vita in un'area isolata. La serenità dei due giovani viene però spezzata da una proposta che cambia la loro vita per sempre, causando tensioni e dubbi.

I dettagli del film

Il film Foe è tratto dall'omonimo romanzo scritto da Iain Reid, autore anche di I'm Thinking of Endings Things, che ha firmato lo script insieme al regista Garth Davis. I protagonisti Saoirse Ronan e Paul Mescal interpretano una coppia sposata che vive in un futuro lontano 40 anni. La crisi ambientale ha reso la loro proprietà, dove hanno una fattoria, quasi inabitabile. Il personaggio di Mescal riceve l'ordine di abbandonare la sua casa per aiutare un programma spaziale, mentre sua moglie sarà aiutata sulla Terra.

Hen (Ronan) e Junior (Mescal) si occupano di un terreno isolato che è di proprietà della famiglia del giovane da generazioni, ma la loro vita tranquilla scivola nel caos quando uno sconosciuto (Aaron Pierre) si presenta a casa loro con una sconvolgente proposta.

Nel cast ci sono anche Goran D. Kleut e Yesse Spence.