Paul Mescal, niente sesso esplicito in The History of Sound: "Grazie a Dio! Ho già dato in Normal People"

In concorso a Cannes 2025 con la delicata storia d'amore omosessuale The History of Sound, Paul Mescal ha svelato di aver imparato nuovi aspetti dell'amore grazie all'esperienza indimenticabile sul set del film di Oliver Hermanus.

Paul Mescal ha già avuto la sua razione di sesso esplicito sullo schermo nella serie che lo ha lanciato, Normal People, interpretata a fianco di Daisy Edgar-Jones. Perciò è sollevato dall'aver potuto fornire una visione diversa dell'amore romantico in The History of Sound, dramma omosessuale di Oliver Hermanus in concorso al Festival di Cannes.

"Grazie a Dio", ha esclamato Mescal. "Ho girato la mia buona dose di scene di sesso, perciò dico 'Ho già dato'. Ciò che mi sembra leggermente diverso da altre relazioni romantiche sullo schermo è che, nella gerarchia della relazione tra Lionel e David, il contatto fisico non è la priorità. È la stimolazione intellettuale, è l'amicizia. Non che non siano fisicamente attratti l'uno dall'altro; lo sono molto, ma la loro alchimia nasce da questo amore condiviso per le canzoni folk, e si espande da lì."

Lionel e David, a un certo punto del loro viaggio, si scambiano uno sguardo che crea un momento cinematografico doloroso. "Quell'ultimo sguardo nella tenda è stato qualcosa che abbiamo colto negli ultimi 10 minuti di riprese, perché sentivamo di aver bisogno di qualcosa" ha ricordato la star de Il Gladiatore 2. "Ricordo di aver chiamato Oliver e di avergli detto: 'Non credo di aver mai guardato qualcuno con così tanto amore'. È stato fatto così in fretta. Non ci pensi, non è scritto. A quel punto, era il penultimo o l'ultimo giorno di Josh sul set... Quando arrivi a quel punto con gli attori, suppongo anche con quello che c'è all'interno della storia, puoi semplicemente iniziare a creare ambienti o situazioni in cui gli attori possano muoversi".

Josh O'Connor e Paul Mescal ridono in un locale

Una visione inedita dell'amore

Diretto dal sudafricano Oliver Hermanus e ambientato durante la prima Guerra Mondiale, The History of Sound racconta la relazione che nasce tra i personaggi di Paul Mescal e Josh O'Connor, due studenti di musica innamorati, che viaggiano attraverso gli USA registrando brani folk, uniti dalla passione per la musica, anche se la vita e gli anni li separano per poi riunirli di nuovo.

"Non programmo la mia carriera, ma scelgo i ruoli seguendo il mio istinto" ha detto Paul Mescal in conferenza stampa a Cannes. "Quando leggo il copione accetto se sento di dover interpretare quel ruolo. Ammiro gli artisti che si immergono in modo totalizzante nell'opera".

Alla domanda su cosa ha imparato di nuovo dall'amore dopo aver girato il film di Hermanus, accolto con entusiasmo dalla critica, l'attore irlandese ha spiegato: "Avevo 24 anni quando ho letto la sceneggiatura per la prima volta e ho girato il film quattro anni dopo. Non credo che sarei stato in grado di interpretare il ruolo nello stesso modo la prima volta. La vita ti cambia, l'amore è complicato, come si vede dallo script complesso e toccante. Descrivere a parole la relazione tra Lionel e David è impossibile, puoi solo mostrarla con le azioni. Sul set ho imparato che la gentilezza, nelle relazioni romantiche, spesso viene sottovalutata".