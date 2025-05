Paul Mescal sulla mascolinità al cinema: "Hollywood è andata oltre il maschio alfa"

Paul Mescal ha riflettuto sulla rappresentazione della mascolinità nel cinema odierno durante la conferenza stampa di Cannes per The History of Sound, affermando che secondo lui Hollywood si sta allontanando dal tipico maschio alfa.

Mescal è il protagonista della storia d'amore gay di Oliver Hermanus insieme a Josh O'Connor: i due interpretano musicisti che si recano insieme nel New England nell'estate del 1919 per registrare le canzoni folk dei loro compaesani.

"È sempre più mutevole", ha insistito Mescal. "Penso che forse nel cinema ci stiamo allontanando dal tradizionale maschio alfa protagonista. Non credo che il film stia definendo o cercando di ridefinire la mascolinità, penso che sia molto soggettivo il rapporto tra Lionel e David".

A Paul Mescal non piace il paragone tra History of Sound e Brokeback Mountain

The History of Sound: Paul Mescal in acqua

L'attore si è anche espresso contro i paragoni del suo nuovo film con I segreti di Brokeback Mountain, definendo questo tentativo "pigro e frustrante". Diverse recensioni di The History of Sound, tra cui quella di Variety, hanno infatti tracciato un collegamento tra i due film.

The History of Sound: Josh O'Connor e Paul Mescal in una scena

"Personalmente non vedo alcun parallelismo con Brokeback Mountain, a parte il fatto che abbiamo trascorso un po' di tempo in una tenda", ha risposto, suscitando le risate della sala. "Brokeback è un film bellissimo, ma ha a che fare con l'idea della repressione... Trovo questi paragoni relativamente pigri e frustranti, ma per la maggior parte penso che il rapporto che ho con il film nasca dal fatto che è una celebrazione dell'amore di questi uomini, non è una repressione della loro sessualità".

Mescal ha aggiunto che, nonostante l'argomento profondo del film, l'atmosfera sul set era molto rilassata, infantile e a volte nonsense: "Mi sono sentito molto fortunato perché io e Josh ci conoscevamo già abbastanza bene, ma avevamo una tela su cui continuare a dipingere durante le riprese". L'attore ha anche condiviso uno dei suoi ricordi preferiti dal set, dicendo che lui e O'Connor erano ossessionati dalle caramelle jolly ranchers e ne mangiavano otto al giorno.