Paul Mescal e la star de I fantastici 4 Julia Garner a Firenze per Gucci, ma scoppia la protesta dei residenti

Star in arrivo a Firenze per l'esclusiva sfilata di Gucci in Piazza Santo Spirito che ha fatto infuriare i residenti del capoluogo toscano.

I toscani sono litigiosi, si sa, ma quelle transenne che hanno impedito l'accesso a Piazza Santo Spirito, cuore dell'Oltrarno fiorentino, per l'esclusiva sfilata di Gucci hanno sollevato le proteste di passanti e residenti. Il tutto sotto gli occhi del Gladiatore Paul Mescal e della star de I fantastici 4: Gli inizi Julia Garner, tra gli ospiti dell'evento.

Ha fatto il giro del mondo la foto di Mescal e Garner, che a partire dal 23 luglio vedremo nei panni di un'inedita Silver Surfer nel cinecomic che celebra l'ingresso della Prima Famiglia nell'MCU, ma tra le star approdate a Firenze per l'evento di moda si segnalano Viola Davis e il marito Julius Tennon, Jeff Goldblum e la moglie Emilia, Yara Shahidi, Mark Ronson, Pietro Castellitto e Martina Scrinzi, il cantante cinese Zhang Hao, l'attrice e modella Charlotte Le Bon e la star di Squid Games Lee Jung-jae.

Oltre alla sfilata Cruise 2026, Gucci ha anche celebrato l'apertura di una nuova mostra presso il museo della Maison, Palazzo Gucci, dove gli ospiti hanno potuto discorrere, sorseggiare drink e visitare le sei nuove sale espositive.

Le vivaci proteste dei fiorentini

Soddisfazione per molti, vista l'importanza dell'evento, ma non per tutti. La scelta di transennare una delle piazze più popolari del capoluogo toscano, impedendo accesso e passaggio a residenti e turisti, non è stata accolta di buon grado. In vista dell'evento, ieri piazza Santo Spirito, via delle Caldaie, via Sant'Agostino e via Mazzetta sono state chiuse al pubblico. perfino un bambino di 11 anni che tornava a casa da scuola si è visto respingere dalla sicurezza e ben presto i toni della protesta si sono accesi tanto che il caso è finito perfino in consiglio comunale, come scrive Firenzetoday.

"Non si può privatizzare una piazza" ha commentato Laura, che lavora come cameriera in un locale limitrofo a Santo Spirito. "Due giorni chiusi non è fattibile, per noi residenti è un disagio" afferma Chiara, che da cinquant'anni abita in Oltrarno. "Non siamo potuti andare a fare la spesa al banco ortofrutticolo e molte strade sono chiuse e quindi dobbiamo fare percorsi alternativi. Ovviamente ci siamo adattati ma non è giusto. Gucci poteva prendere in considerazione l'ipotesi di far sfilare le modelle tra i banchi di frutta, che sarebbe stato più originale e divertente, oppure trovare un'alternativa ma non proibire ai residenti e ai frequentatori di usufruire della piazza". Secondo Duccio, altro residente "abbiamo perso la visione reale delle cose. Il centro è prima di tutto dei fiorentini, e invece sono sempre questi ad essere penalizzati".

E di fronte ai locali, chiusi per due giorni e adeguatamente risarciti per i mancati incassi, la protesta più creativa è stata quella dei residenti che hanno annunciato una passeggiata "per riappropriarsi della loro piazza" alle 18:30, subito prima dell'esclusivo evento.