Josh O'Connor e Paul Mescal innamorati persi nelle prime immagini di The History of Sound

Le due star interpretano due studenti di musica nel New England dei primi anni Dieci del Novecento in questa storia d'amore

Grazie a Vanity Fair possiamo dare una prima occhiata a Josh O'Connor e Paul Mescal in The History of Sound, adattamento di un racconto scritto da Ben Shattuck, vincitore del premio Pushcart.

Al centro della trama del film, diretto da Oliver Hermanus, ci saranno due giovani, Lionel (Paul Mescal) e David (Josh O'Connor), che durante la Prima Guerra Mondiale intraprendono la missione di registrare le vite, le voci e la musica dei loro connazionali. Le esperienze che vivranno durante questa esperienza li cambieranno profondamente.

Curiosamente, quando i due interpreti principali si sono uniti al progetto nel 2022 non erano ancora le due star del cinema che oggi conosciamo grazie a successi come La Chimera, Challengers e Il Gladiatore 2. Tuttavia, il progetto probabilmente non avrebbe mai visto la luce se appunto O'Connor e Mescal non fossero ora star internazionali conosciutissime.

The History of Sound, Josh O'Connor e Paul Mescal in un'immagine

Non poteva esserci un tempismo migliore per The History of Sound

The History of Sound, Paul Mescal in un'immagine

"Le loro vite stavano letteralmente cambiando, e c'era sempre questo pensiero di gruppo: 'Dove possiamo trovare il tempo per costringere l'universo a farci fare questo film?'", ha dichiarato Hermanus, il cui ultimo film, Living, ha ottenuto due nomination agli Oscar. "Probabilmente non saremmo riusciti a fare questo film quando volevamo, nel 2022, perché non erano i Paul Mescal e Josh O'Connor che conosciamo oggi".

The History of Sound, Josh O'Connor in un'immagine

The History of Sound sarà presentato in anteprima questo mese al Festival di Cannes, prima che Mubi lo distribuisca nelle sale americane nel corso dell'anno. Il momento è perfetto per tutte le persone coinvolte e questo spirito ha influenzato la realizzazione del film.

"Quante volte si sente parlare di persone che cercano di realizzare qualcosa per cinque, dieci, quindici anni, e poi la cosa cade nel vuoto?", ha dichiarato Mescal a Vanity Fair. "Ricordo di essermi sentito molto fortunato. Come se dovessimo goderci questo momento. Perché nella nostra vita ci capiteranno altre occasioni in cui ameremo una sceneggiatura tanto quanto questa, e non riusciremo a realizzarla".