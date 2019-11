Patrick Stewart: a Lucca Comics & Games 2019: "La Brexit? Mi sento umiliato e inferocito"

Sir Patrick Stewart, ospite a Lucca Comics & Games 2019, si dichiara "umiliato e inferocito al pensiero della Brexit". La politica trova spazio nel corso della festosa presentazione della prima stagione della serie Amazon Original Star Trek: Picard, che vedrà il ritorno dell'icona inglese nei panni del Comandante Picard.

Rivolgendosi al pubblico di appassionati di Star Trek che hanno invaso la kermesse lucchese, Patrick Stewart coglie l'occasione per dire la sua sulla situazione politica in cui versa l'Inghilterra.

"L'aspetto più importante della serie, per noi, è che Star Trek: Picard non racconta solo una storia futuristica, ma parla del mondo di oggi. E il mondo di oggi è un casino" esclama il divo inglese, per poi rassicurare scherzosamente il pubblico "State tranquilli, Boris Johnson e Donald Trump non appariranno nella serie tv". Patrick Stewart conclude dichiarando di essere "frustrato. Sono imbarazzato, umiliato e inferocito al pensiero che il Regno Unito voglia uscire dall'Europa".

L'incontro col cast di Star Trek: Picard riserva anche momenti divertenti. Parlando del suo rapporto con l'Italia, Sir Patrick non si tira indietro quando si tratta di raccontare spiritosi aneddoti e spiega: "Siamo arrivati a Pisa martedì e l'abbiamo visitata rapidamente. Mia moglie era stata a Lucca due anni fa da sola per studiare arte, soprattutto concentrandosi sull'interno delle chiese. Siamo andati subito in città per incontrare la nostra guida che ci ha portato in uno dei migliori ristoranti in cui sia mai stato. Andate tutti da Mecenate".

Non manca neppure l'occasione per un'esibizione improvvisata. indicando i colleghi della serie Amazon, l'interprete di Picard specifica "Siamo tutti attori di teatro ed è una sofferenza per me non potermi alzare e recitare Shakespeare in questa bellissima sala. Anzi, chi può impedirmelo?" per poi deliziare il pubblico col monologo di Oberon in Una notte di mezza estate.

Star Trek: Picard debutterà il 24 gennaio 2020 su Amazon Prime Video.