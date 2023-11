Patrick Dempsey è l'uomo più sexy del mondo per People

Le fan di Grey's Anatomy hanno aspettato questo momento per anni e finalmente è giunto. Patrick Dempsey, alias Dottor Stranamore, è stato eletto l'uomo più sexy del mondo da People.

"Sono felice che stia accadendo in questo momento della mia vita", ha dichiarato alla rivista l'attore 57enne. "È bello avere questo riconoscimento, e sicuramente il mio ego subisce un piccolo colpo, ma mi fornisce la base per usarlo per qualcosa di positivo."

Ma come ha reagito alla rivelazione che sarebbe stato incoronato uomo più sexy vivente da People? "Ero completamente scioccato, e poi ho iniziato a ridere pensando a uno scherzo. Sono sempre stato la damigella d'onore! Me ne ero completamente dimenticato e non avevo mai nemmeno pensato di trovarmi in questa posizione. Una bella soddisfazione per il mio ego" ha commentato Dempsey.

Un rubacuori del piccolo schermo

Dopo aver lasciato Grey's Anatomy nel 2015, Patrick Dempsey ha fatto ritorno in un breve cameo nel 2021. Dopo la premiere veneziana, a partire dal 14 dicembre lo vedremo nei panni del pilota italiano Piero Taruffi in Ferrari di Michael Mann in versione canuta. Dempsey è un grande appassionato di corse anche nella vita reale tanto da cimentarsi in varie competizioni automobilistiche.