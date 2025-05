Patrick Dempsey torna in tv come protagonista della serie Memory of a Killer

Patrick Dempsey ritornerà sugli schermi televisivi come protagonista di Memory of a Killer, un progetto di genere thriller con al centro un killer su commissione.

L'attore collaborerà quindi nuovamente con Fox dopo il successo di Grey's Anatomy che gli ha regalato la popolarità internazionale.

I primi dettagli del progetto

Memory of a Killer racconterà la storia di un killer su commissione che si ritrova alle prese, nonostante non sia ancora anziano, con l'Alzheimer.

Il nuovo show televisivo con star Patrick Dempsey si ispira al film belga del 2003 intitolato La memoire du tueur, già alla base del remake americano Memory diretto da Martin Campbell che ha avuto come star Liam Neeson.

La serie è stata scritta da Ed Whitmore e Tracey Malone e verrà prodotta da Warner Bros TV e Fox Entertainment.

La trama della serie

Negli episodi si seguirà Angelo Ledda (Dempsey) mentre vive due esistenze completamente separate: quella come temibile sicario di New York e la seconda che lo vede lavorare come venditore di fotocopiatrici ed essere un padre di famiglia a Cooperstown, nello stato di New York. Entrambe le realtà sono in pericolo quando gli viene diagnosticato l'Alzheimer, una malattia che ha portato già alla morte del fratello maggiore.

La verità sul caso Harry Quebert: Patrick Dempsey in una scena della miniserie

La sua situazione è resa ancora più complicata dalla scoperta che la recente morte della moglie potrebbe non essere stata un incidente. Quando qualcuno prende di mira sua figlia, che è incinta, è chiaro che il confine tra le due vite è stato superato in qualche modo. Angelo deve fermare chi vuole colpire la sua famiglia andando alla ricerca di indizi nel suo passato, e la lista è davvero lunga. Memory of a Killer viene descritta come una storia su un uomo che sta perdendo la sua memoria, ma guadagnando una coscienza.

Michael Thorn, presidente di Fox Television Network, ha dichiarato che lo show, un po' nello spirito di 24 e Dr. House, avrà al centro un 'complicato antieroe' che affronterà un pericolo inimmaginabile.

Dempsey, recentemente, aveva recitato anche nella serie Dexter: Original Sin.