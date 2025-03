Ellen Pompeo e la lotta per un equo compenso in Grey's Anatomy: "Dempsey guadagnava di più dopo 13 fallimenti"

Ellen Pompeo ha parlato della sua lotta per un equo compenso ricordando come i motivi per cui Patrick Dempsey fosse pagato più di lei in Grey's Anatomy fossero quasi incomprensibili.

L'attrice, in occasione del podcast Call Her Daddy, ha sottolineato che il collega era più famoso di lei, ma il personaggio di Meredith Grey era protagonista del medical drama e fonte di ispirazione per il titolo dello show.

Le differenze di compenso tra le star di Grey's Anatomy

Ricordando quanto accaduto, Ellen Pompeo ha spiegato: "Per essere completamente corretta, la situazione televisiva era così diversa all'epoca. Lui aveva fatto 13 pilot prima di me. Niente di personale nei suoi confronti, solo un discorso generale, ma solamente un uomo poteva avere 13 pilot tv falliti e avere le proprie quotazioni in continua crescita, giusto? Ma per essere onesti, la sua quotazione era quella che era".

Ellen e Patrick nel medical drama

L'attrice ha proseguito ricordando perché era corretta la situazione economica di Patrick Dempsey: "Era una star più grande di quanto fossi io a quel punto. Nessuno sapeva chi fossi. Tutti sapevano chi era lui, quindi meritava quei soldi. Non sto dicendo che non li meritava. Semplicemente, essendo io la protagonista dello show, meritavo lo stesso trattamento ed è stato più difficile da ottenere".

La lotta compiuta da Ellen

La situazione economica della star di Grey's Anatomy è progressivamente migliorata fino al punto di arrivare, nel 2018, a essere l'attrice più pagata nel panorama delle serie drammatiche, raggiungendo quota 20 milioni di dollari a stagione. Ellen ha voluto sottolineare: "Non ero arrabbiata per il fatto che lui stesse ottenendo quel salario. Lo ero perché non mi davano lo stesso valore che assegnavano a lui, e non lo faranno mai".

La star del piccolo schermo ha quindi iniziato a lottare più duramente per un equo compenso, anche per le altre donne coinvolte nel settore: "Vedo esattamente quanto fa guadagnare Grey's Anatomy ad ABC e Disney. Posso vedere la cifra. Ed è il mio volto, è la mia voce. Ho lavorato così tanto promuovendo lo show in tutto il mondo negli ultimi 20 anni. Sono la principessa Disney di quel franchise".