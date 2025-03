Scream 7: Patrick Dempsey spiega perché alla fine non sarà nel prossimo film della saga horror

Patrick Dempsey ha spiegato perché non sarà nel cast di Scream 7, nonostante avesse dichiarato in precedenza di essere in trattative.

Dempsey è apparso originariamente nel franchise in Scream 3 nel ruolo del detective Mark Kincaid, un interesse amoroso per la storica final girl Sidney Prescott (Neve Campbell). Sebbene si sia ipotizzato che il marito non visto di Sidney, Mark, a cui si fa riferimento nei dialoghi del sequel Scream (2022), potesse essere proprio Kincaid, un aggiornamento del casting ha rivelato che il cognome del marito è in realtà Evans e che il personaggio sarà interpretato da Joel McHale.

In una recente chiacchierata con Variety, Dempsey ha rivelato che la cosa "non ha funzionato" a causa di problemi di programmazione causati dagli incendi di Los Angeles e a causa di altri suoi impegni presi in precedenza: "Non ha funzionato, abbiamo avuto a che fare con gli incendi e con tutto quello che stava succedendo e purtroppo non siamo riusciti a inserirlo".

I prossimi impegni di Patrick Dempsey

Scream VI: Ghostface tra la folla

È logico che l'attore non sia riuscito a unirsi al cast di Scream 7. Oltre alle vaste distruzioni causate dagli incendi, che a gennaio hanno devastato i quartieri Altadena e Pacific Palisades della contea di Los Angeles, la sua agenda è stata probabilmente influenzata dagli impegni per la promozione della prima stagione di Dexter: Original Sin, diffuso su Paramount+ fino al 14 febbraio.

Thanksgiving: Patrick Dempsey in una scena del film

Dempsey dovrebbe anche riprendere il suo ruolo in Thanksgiving 2, attualmente in fase di sviluppo, la cui uscita è prevista per il 2025 e che potrebbe aver causato il conflitto di programmazione per la sua partecipazione al settimo capitolo dello slasher.

L'impossibilità di riprendere il ruolo avuto in Scream 3 potrebbe avere gravi ripercussioni. Ora che Mark, il marito di Sidney, sarà un personaggio inedito, sembra molto più probabile che venga ucciso dal nuovo killer Ghostface nel prossimo sequel. Mentre alcuni personaggi storici sono morti nel franchise, tra cui Randy Meeks (Jamie Kennedy), Dewey Riley (David Arquette) e Judy Hicks (Marley Shelton), molti altri sono sopravvissuti alle furie del killer.