Pasqua 2025, come cambiano i palinsesti TV: Maria De Filippi in pausa, Alberto Angela non si ferma

La Pasqua 2025 si avvicina e le principali reti italiane cambiano rotta per il weekend. Tra speciali religiosi, film in prima visione e qualche assenza, vediamo come cambiano i palinsesti Rai e Mediaset.

Nel fine settimana di Pasqua, la programmazione televisiva italiana cambia volto. Da venerdì 18 a lunedì 21 aprile 2025, Rai e Mediaset rivedono i propri palinsesti con numerosi speciali, film inediti e l'assenza di alcuni programmi abituali. Un mix di spiritualità, intrattenimento e qualche novità caratterizzerà il weekend per offrire al pubblico contenuti pensati per le festività.Vediamo quali programmi verranno sostituiti e cosa cambia nelle prime serate.

Palinsesti Rai per Pasqua 2025: speciali religiosi e tanta cultura

Fatima, di Marco Pontecorvo

La Rai si distingue come ogni anno per un palinsesto fortemente legato alla tradizione e alla riflessione spirituale. La sera del Venerdì Santo si apre infatti con la diretta della Via Crucis dal Colosseo su Rai 1, preceduta da uno speciale di Porta a Porta -che sostituirà Affari Tuoi - e seguita dall'indagine Il caso Cristo con Giovanni Minoli e dal Concerto di Pasqua diretto da Zubin Mehta dal Duomo di Orvieto. Su Rai 5, spazio alla musica con il Concerto di Pasqua dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai (ore 21.15).

Sempre questa sera, Rai 2 propone una serata cinematografica con Diabolik dei Manetti Bros., con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea.

Il sabato prosegue con la prima visione de Il miracolo di Sharon (su Rai 1) e il documentario Ennio di Giuseppe Tornatore su Rai 3.

Domenica 20 aprile su Rai 1 si comincia alle 9.30 con uno speciale di A Sua Immagine, seguito dalla Santa Messa di Pasqua e dalla Benedizione Urbi et Orbi in diretta dalla Basilica di San Pietro (ore 10.20). Su Rai 3, alle 9.55, andrà in onda uno speciale di Protestantesimo. In prima serata Rai 1 trasmetterà il film Il lupo e il leone, mentre su Rai 3 si chiuderà la stagione de Il Borgo dei Borghi (ore 20.35).

Lunedì di Pasquetta torna Alberto Angela con Ulisse - Il piacere della scoperta, stavolta dedicato a Istanbul. In prima serata su Rai 3 andrà in onda Fatima di Marco Pontecorvo.

Pasqua 2025 su Mediaset: De Filippi in pausa, spazio ai film

Roberto Benigni in Johnny Stecchino

In casa Mediaset il fine settimana pasquale segna una temporanea sospensione di alcuni programmi chiave. Sabato andranno in onda Le storie di Verissimo (una raccolta di momenti salienti del talk show), mentre è confermato il Serale di Amici di Maria De Filippi. In prima serata su Italia 1, spazio al film Clifford - Il grande cane rosso, mentre su Rete 4 andrà in onda Il compagno Don Camillo.

Domenica mattina, alle 10.00, verrà trasmessa la Santa Messa su Canale 5, seguita nel pomeriggio da Le storie di Verissimo e in serata dal film Marry Me - Sposami con Jennifer Lopez. Su Rete 4 spazio al classico Il piccolo Lord, seguito in seconda serata da Prova a prendermi.

A Pasquetta Uomini e Donne e Amici si prenderanno una pausa: al loro posto andranno in onda la serie The Family e il film Rosamunde Pilcher - Il destino di Amy. In prima serata, però, Ilary Blasi sarà regolarmente in onda con The Couple su Canale 5. Su Italia 1 verrà trasmesso Spider-Man 3 di Sam Raimi, mentre su Rete 4 ci sarà Johnny Stecchino con Roberto Benigni.