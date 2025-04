The Couple a rischio chiusura anticipata, quanto potrà ancora durare il reality flop di Ilary Blasi?

Dopo gli ascolti choc della seconda puntata, The Couple potrebbe fare la fine de La Talpa. Rimettendo in discussione anche l'annunciata Isola dei Famosi?

Noi l'avevamo scritto prima che partisse, due settimane fa, e così è stato. Flop annunciato, The Couple - Una vittoria per due è rapidamente affondato, con una seconda puntata da tracollo Auditel. Il programma condotto da Ilary Blasi, spin-off del Grande Fratello con otto coppie chiuse in casa sotto l'attento occhio delle telecamere h24, era decentemente partito il 7 aprile scorso, con una prima puntata vista da 2.234.000 telespettatori e share al 18,55%.

Merito del cosiddetto 'effetto curiosità' e del ritorno alla conduzione di un reality da parte di Ilary Blasi due anni dopo la sua ultima Isola dei Famosi.

Il crollo di The Couple

I fratelli Fabrizio e Danilo Mileto

Dinanzi ai primi timidi festeggiamenti di chi si aspettava una partenza lenta è immediatamente arrivata una fulminea sciabolata, che ha subito fatto a pezzi la curva Auditel. La seconda puntata di The Couple è infatti precipitata ai 1.557.000 telespettatori, con share al 13,00%. In 7 giorni la prima serata di Canale 5 ha perso oltre 5 punti e mezzo in termini di share e 677.000 telespettatori. Un'enormità.

Malissimo anche la replica su La5 allo 0.6%, a dimostrazione di un programma che il pubblico generalista parrebbe aver del tutto rifiutato. Come ampiamente previsto, essendo partito una settimana dopo la peggior edizione di sempre del Grande Fratello, durata 6 mesi e con infinite polemiche a contraddistinguerla.

Se a tutto questo si aggiungono una promozione all'ultimo secondo, un cast al risparmio e una scrittura quantomeno discutibile, il disastro è servito. Tanto da far sorgere un unico, reale, rumoroso quesito: quando verrà chiuso The Couple?

The Couple come La Talpa?

La Talpa: Diletta Leotta e i concorrenti

Otto le puntate inizialmente previste, con finale annunciata per il 26 maggio, ma come farà Canale 5 ad andare avanti per altre 6 settimane con numeri che potrebbero persino far peggiorare la situazione? Lo scorso novembre in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset andava in onda il reboot de La Talpa condotto da Diletta Leotta. Sei le puntate previste, se non fosse che dopo l'esordio deludente al 14,04% e il crollo al 10,57% di share Canale 5 ne abbia tagliate due accorpando le ultime tre in una sola finale, con una media conclusiva del 12,48% di share.

Che The Couple possa fare la medesima fine è un'ipotesi tutt'altro che peregrina, anche perché in diretta e inevitabilmente più costoso, con tanto di montepremi milionario. Ad oggi in termini di share Blasi si trova a metà tra la prima e la seconda puntata de La Talpa di Diletta Leotta, al 13,00%, con la mannaia che potrebbe rapidamente calare nel caso in cui l'Auditel di The Couple dovesse diminuire ulteriormente, affondando sotto il 12%.

E se a risentirne fosse anche l'Isola?

L'Isola dei Famosi 2025 - Veronica Gentili è la conduttrice

Se simile catastrofica ipotesi dovesse diventare realtà, con chiusura anticipata per conclamato fallimento, a rischiare potrebbe essere anche l'Isola dei Famosi di Veronica Gentili, che ad oggi continua a navigare nell'indifferenza più o meno generale e al cospetto di un cast ancora mai svelato. D'altronde avrebbe davvero senso salpare per l'Honduras dopo 6 mesi di contestatissimo Grande Fratello classico e poche settimane del suo bocciato spin-off con un altro reality che da anni fatica a stare a galla?

Canale 5 potrebbe permettersi un nuovo tonfo in prima serata con un altro format storico ma visibilmente logoro come l'Isola dei Famosi? Rumor alla mano, la 19esima edizione dovrebbe partire nel mese di maggio (in gran segreto sarebbe già stato scattato il servizio fotografico ufficiale) ma a questo punto è lecito domandarsi se Pier Silvio Berlusconi non voglia metterla in stand-by o riprogrammarla, in sostituzione dell'abortito The Couple.

Una potenziale catena di eventi causata da una prima, clamorosamente errata valutazione che ha inspiegabilmente sovrastimato le potenzialità di uno spin-off che aveva tutte le carte in regola per affondare alla prima folata di vento. E così è stato, per la gioia di un'Ilary Blasi che da tanto, troppo tempo colleziona delusioni televisive.