Oroscopo TV: cosa guardare nella settimana di Pasqua secondo il tuo segno zodiacale

Tra fiction che debuttano, reality show nuovi di zecca e grandi film da vedere e rivedere, l'oroscopo TV ti svela cosa guardare fino a Pasqua in base al tuo segno zodiacale. Seguirai i consigli delle stelle?

La settimana che precede Pasqua è piena di attesa, ma anche perfetta per accendere la TV e lasciarsi trascinare da racconti che sanno parlare al cuore e stuzzicare la mente. Ma cosa guardare per arrivare più leggeri (almeno nello spirito) al grande giorno? Ecco l'oroscopo della TV con i consigli delle stelle, segno per segno.

Oroscopo TV: il segno giusto per la visione giusta

Dalle atmosfere noir alle storie d'amore, dalle commedie intelligenti ai film cult: ogni segno troverà il suo match perfetto in palinsesto. Le stelle questa settimana brillano anche sul piccolo schermo.

Ariete - Mare Fuori 5

Mare Fuori 5, una scena

Con il tuo spirito impavido e la tua energia che non si spegne mai, sei il segno perfetto per tuffarti nel mondo turbolento di Mare fuori 5. Le storie forti, i drammi adolescenziali e le lotte interiori dei giovani ragazzi dell'IPM di Napoli rispecchiano il tuo carattere impulsivo e passionale. Hai bisogno di emozioni vere e qui ce ne sono a palate.

Mare fuori 5 va in onda mercoledì 16 aprile su Rai 2, ore 21.20.

Toro - L'ombra del giorno

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli

Questa pellicola con Riccardo Scamarcio ti porterà nella provincia italiana degli anni '30, tra ristoranti eleganti e tensioni politiche. Una storia lenta ma densa, fatta di sguardi, silenzi e scelte difficili. Il tuo lato sensuale e contemplativo verrà completamente catturato. Mettiti comodo, apri un bicchiere di rosso e lasciati trasportare.

L'Ombra del giorno va in onda giovedì 17 aprile su Rai 3, ore 21.25.

Gemelli - Propaganda Live

Ironico, curioso e intellettualmente sempre in movimento, sei il tipo che ha bisogno di stimoli continui. E cosa c'è di meglio di Propaganda Live? Tra satira, reportage, monologhi e musica dal vivo, il programma di Zoro (Diego Bianchi) è perfetto per il tuo spirito brillante e camaleontico. Ti farà riflettere e divertire, proprio come piace a te.

Propaganda Live va in onda venerdì 18 aprile su La 7, ore 21.15.

Cancro - Merry Me - Sposami

Jennifer Lopez in Merry Me - Sposami

Quando una popstar ferita decide di sposare uno sconosciuto tra il pubblico in diretta mondiale, nasce una favola moderna piena di dolcezza, incertezze e seconde possibilità. Il tuo cuore tenero e super romantico adorerà questa storia d'amore improbabile ma sincera, dove le canzoni sono struggenti e gli sguardi valgono più di mille parole.

Potrai vedere Merry Me - Sposami domenica 20 aprile su Canale 5, ore 21.23.

Leone - Gandhi

Gandhi

La storia straordinaria di Mahatma Gandhi, raccontata in un capolavoro epico firmato Richard Attenborough, è un ritratto potente di determinazione e forza interiore. Proprio come te, Leone: nato per guidare, ispirare e lasciare il segno. Tra ideali, sacrifici e lotte (pacifiche) troverai in questo film un'eco profonda del tuo spirito fiero e incrollabile.

Gandhi va in onda domenica 20 aprile su Rai Movie, ore 21.10.

Vergine - Ricordi?

Luca Marinelli in Ricordi?

Questo film poetico e malinconico di Valerio Mieli è perfetto per la tua mente analitica e sensibile. Un viaggio nei ricordi, tra flashback e frammenti di vita, dove niente è davvero lineare. Un'opera che richiede attenzione e dedizione, proprio come te. Per chi ama la bellezza nascosta nei dettagli e il significato nelle sfumature.

Ricordi? va in onda martedì 15 aprile su Rai 5, ore 21.15.

Bilancia - Fuochi d'artificio

Ambientata nel 1944 sulle Alpi piemontesi, la nuova fiction di Rai 1 racconta le gesta di quattro ragazzini che decidono di aiutare i partigiani, nascondendosi dietro l'identità del misterioso "Sandokan". Tratto dal romanzo di Andrea Bouchard, diretto da Susanna Nicchiarelli, Fuochi d'artificio è un racconto di amicizia, coraggio e libertà che colpirà il tuo senso della giustizia.

Fuochi d'artificio debutta su Rai 1 martedì 15 aprile, ore 21.30.

Scorpione - Il lupo e il leone

Il lupo e il leone, una scena

Quando Alma, una giovane pianista, si ritrova a crescere un cucciolo di lupo e uno di leone nella foresta canadese, nasce una connessione unica e intensa. Un film che parla di istinto, protezione e amore incondizionato, proprio come le emozioni forti che ti attraversano. Ti commuoverà nel profondo e ti farà sentire ancora più vicino al tuo lato selvatico e autentico.

Il lupo e il leone va in onda domenica 20 aprile su Rai 1, ore 21.30.

Sagittario - Apocalypse Now

Apocalypse Now

La tua sete di conoscenza e la voglia di esplorare mondi estremi trovano piena soddisfazione nel capolavoro di Francis Ford Coppola. Un viaggio nei meandri della guerra e della mente umana che ti lascerà senza fiato. Tu che ami le grandi domande e i grandi racconti, ti sentirai a casa.

Apocalypse Now va in onda mercoledì 16 aprile su Iris, ore 21.13.

Capricorno - Sherlock Holmes: Gioco di ombre

Robert Downey Jr. in Sherlock Holmes: Gioco di ombre

Il detective più iconico del mondo incontra il tuo spirito razionale. In questa versione action firmata Guy Ritchie con Robert Downey Jr. e Jude Law, si uniscono deduzione e dinamite, mente e muscoli. Un mix perfetto per te, che ami tenere tutto sotto controllo ma non disdegni il brivido.

Sherlock Holmes: Gioco di ombre va in onda venerdì 18 aprile su Italia 1, ore 23.45.

Acquario - Come un gatto in tangenziale

Come un gatto in tangenziale

Antonio Albanese e Paola Cortellesi sono due mondi opposti che si scontrano e si attraggono. Proprio come piace a te, che sei sempre a caccia di storie che sfidano i pregiudizi e abbattono le barriere. Una commedia intelligente e acuta, che fa ridere ma anche pensare.

Potrai vedere Come un gatto in tangenziale giovedì 17 aprile su Canale 5, ore 21.20.

Pesci - Bianco Rosso e Verdone

Bianco Rosso e Verdone

Tre personaggi, tre viaggi, una sola meta: le elezioni. In questo cult di Carlo Verdone si ride, si riflette e ci si commuove, proprio come succede a te davanti alle piccole grandi storie della vita. La malinconia, l'umanità buffa e tenera dei protagonisti ti cattureranno il cuore. Un film che è un abbraccio italiano, perfetto per sognare con un sorriso.

Bianco Rosso e Verdone va in onda sabato 19 aprile su Cine34, ore 21.15.