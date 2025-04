Via Crucis, Messa del Venerdì Santo e Pasqua 2025: a che ora e dove seguire le celebrazioni in TV e streaming

Dalla tradizionale Via Crucis alla Messa di Pasqua: a che ora e dove sarà possibile seguire le celebrazioni religiose nel 2025 sia in TV che in streaming, live oppure on demand.

Come ogni anno, anche in occasione di questa Pasqua 2025 il palinsesto TV vedrà alcune variazioni per la messa in onda delle celebrazioni religiose. Saranno in particolare TV2000 e RAI a trasmettere in diretta i riti pasquali: ecco tutti i dettagli con orari, canali e piattaforme streaming.

La messa del Venerdì Santo e la Via Crucis

La grande novità dell'anno 2025 è, come già annunciato, l'assenza di Papa Francesco, ancora in via di guarigione dopo il lungo ricovero al policlinico Gemelli per la polmonite bilaterale. Al suo posto a officiare le celebrazioni ci saranno i cardinali Angelo Comastri, Claudio Gugerotti e Baldassarre Reina.

Nella giornata di ieri, però, il Pontefice ha voluto prendere parte alla Santa Messa nel carcere di Regina Coeli.

Oggi, venerdì 18 aprile, sarà possibile seguire la messa per il Venerdì Santo dalle 17:00 su TV2000 (canale 128 e 157 di Sky). In diretta dalla basilica di San Pietro sarà il cardinale Claudio Gugerotti a presiedere la celebrazione della passione di Cristo.

Sempre oggi, dalle 21:00 alle 22:30, su Rai 1 e TV2000 è prevista la diretta della Via Crucis al Colosseo, a Roma. Il Papa, che ha preparato le Meditazioni, sarà sostituito durante il rito dal cardinale Baldassarre Reina.

A seguire, su Rai 1 andrà in onda il film The Miracle Club, su TV2000 la prima parte della miniserie Gesù di Nazareth, diretta da Franco Zeffirelli nel 1977 (la seconda puntata sarà trasmessa nella prima serata di sabato 19 aprile).

Santa Messa di Pasqua 2025

Domenica 20 aprile sarà trasmessa anche in TV la tradizionale Messa di Pasqua e la Benedizione Urbi et Orbi. A trasmettere il rito dalla Basilica di San Pietro saranno ancora una volta Rai 1 e TV2000. La diretta (che sul primo canale RAI sarà preceduta da A Sua immagine, a partire dalle ore 9:30) inizierà alle 10:20 e terminerà dopo due ore, alle 12:20.

Anche Canale 5 trasmetterà in diretta la Santa Messa di Pasqua, dalle 10:00 alle 11:00.

Dove seguire le celebrazioni religiose di Pasqua 2025 in streaming

Non solo in TV, tutti i riti religiosi previsti in questi giorni si potranno seguire anche in streaming gratuitamente su RaiPlay (live oppure on demand), sul sito web di TV2000 (solo live) e sui canali ufficiali di Vatican News.